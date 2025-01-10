Portekiz Lig Kupası’nda büyük final için geri sayım başladı. Sporting Lizbon ve Benfica, kupayı kaldırmak için Estádio Dr. Magalhães Pessoa Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele, 11 Ocak Cumartesi günü saat 22.45’te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Benfica rövanş peşinde

Benfica, geçtiğimiz haftalarda ligde mağlup olduğu Sporting Lizbon’dan rövanşı kupa finalinde almak istiyor. Bruno Lage yönetimindeki takım, yarı finalde Braga’yı 3-0’lık net bir skorla geçerek finale yükseldi. Yarı finalde Kerem Aktürkoğlu ikinci yarıda oyuna dahil olurken, Orkun Kökçü 65 dakika sahada kaldı. Benfica’nın gollerini Di Maria (2) ve Alvaro Fernandez kaydetti.

Benfica’da bu sezon en fazla skor katkısı yapan oyuncu Kerem Aktürkoğlu, final mücadelesine ilk 11’de başlaması beklenen isimlerden biri. Takımda Di Maria, Pavlidis, Aursnes gibi formda oyuncular da dikkat çekiyor.

Sporting Lizbon’da hedef ikinci zafer

Portekiz Ligi’nde son mücadelede Benfica’yı mağlup eden Sporting Lizbon, rakibini bir kez daha yenerek kupaya uzanmak istiyor. Rui Borges yönetimindeki takım, yarı finalde Porto’yu mağlup ederek finale yükseldi. Bu sezon Sporting Lizbon’un en etkili ismi olan Viktor Gyökeres, çıktığı 29 maçta 31 gol ve 6 asistlik performansıyla göz dolduruyor.

Maç detayları:

Tarih: 11 Ocak Cumartesi

Saat: 22.45

Stadyum: Estádio Dr. Magalhães Pessoa

Yayın Kanalı: TRT Spor (Şifresiz)

Kupa heyecanı zirvede

Portekiz Lig Kupası’nı daha önce 7 kez kazanan Benfica, başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor. Sporting Lizbon ise kupayı müzesine götürerek Benfica’ya bir kez daha üstünlük sağlama hedefinde.