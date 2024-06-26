Uludağ Alan Başkanlığı, spor turizmi alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, Uludağ'ı sadece kışın değil, yıl boyunca sporun merkezi haline getirme hedeflerini açıkladı. Çavuş, “Amacımız, Uludağ'ı sadece kayak merkezi olarak değil, aynı zamanda çeşitli spor etkinliklerinin de gözde mekanı haline getirmek. Temmuz ayında düzenlenecek olan Uludağ Premium Ultra Trail, bu vizyonumuzun önemli bir parçası” dedi.

5 farklı parkur

Uludağ, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olarak bilinirken, artık spor turizmi ile de dikkat çekiyor. 12-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Uludağ Premium Ultra Trail, sporcuları 5 farklı parkurda buluşturacak. Bu etkinlik, Anadolu Sigorta, Asics, Bursa Teleferik gibi önemli markaların sponsorluğunda gerçekleşecek.

İdeal mekan

Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, organizasyon öncesinde yaptığı açıklamada, “Uludağ, spor etkinlikleri için ideal bir mekan. Doğal güzellikleri ve zengin ekosistemiyle sporculara eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu tür etkinlikler, hem spor tutkunları için hem de doğa severler için unutulmaz anlar yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Uludağ Premium Ultra Trail parkurları

Uludağ Premium Ultra Trail, farklı kategorilerdeki koşuculara 100 km'den başlayarak 6 km'ye kadar uzanan parkurlarda mücadele etme fırsatı sunacak. Bu etkinlikle birlikte Uludağ, sadece sporun değil, aynı zamanda doğa ile iç içe bir yaşamın simgesi haline gelmeyi sürdürüyor.

Uludağ Premium Ultra Trail (UPUT100K): 100 km uzunluğunda, 4 bin 620 metre yükseklik kazanımıyla %60 patika, %30 single track ve %10 asfalt yoldan oluşan parkur, 13 Temmuz Cumartesi sabahı saat 06:00’da başlayacak. Koşucular, 21 saat içinde bitiş çizgisine ulaşmayı hedefleyecekler.

Uludağ Premium Advanced Trail (UPA66K): 66 km uzunluğunda, 3 bin 600 metre yükseklik kazanımıyla %50 patika, %43 single track ve %7 asfalt yoldan oluşan yarış, 13 Temmuz Cumartesi sabahı saat 06:00’da start alacak. Katılımcılar, 15 saat içinde parkuru tamamlamayı amaçlıyor.

Uludağ Premium Epix Trail (UPGE30K): 30 km uzunluğunda, bin 510 metre yükseklik kazanımıyla %65 patika, %30 single track ve %5 asfalt yoldan geçen yarış, 13 Temmuz Cumartesi sabahı saat 08:00’de başlayacak. Koşucular, 8 saat içinde finiş çizgisine ulaşacaklar.

Uludağ Premium Trail (UP16K): 16 km uzunluğunda, 500 metre yükseklik kazanımıyla %20 patika, %70 single track ve %10 asfalt yoldan oluşan parkur, 13 Temmuz Cumartesi sabahı saat 09:00’da start alacak. Yarış, Oteller Bölgesi üzerinden geçerek tamamlanacak.

Uludağ Premium Trail (UP6K): 6 km uzunluğunda, 210 metre yükseklik kazanımıyla %20 patika, %60 single track ve %20 asfalt yoldan oluşan yarış, 13 Temmuz Cumartesi sabahı saat 10:00’da başlayacak. Katılımcılar, kısa ama etkileyici bir parkurda mücadele edecekler.

Yarış güzergahları arasında Uludağ'ın muhteşem doğal güzellikleri içinde Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Sarıalan, Tonoz Yayla gibi noktalar yer alıyor. Ayrıca, yarışlar farklı yaş ve cinsiyet kategorilerinde düzenlenerek geniş bir katılımı hedefliyor.