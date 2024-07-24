Kripto para piyasaları, yeni spot ETH ETF'lerinin piyasaya sürülmesiyle hareketlendi. Bloomberg analisti James Seyffart, 9 spot ETH ETF'sinin ilk gününde toplam 107 milyon dolar giriş ve 1,1 milyar doların üzerinde işlem hacmi gerçekleştiğini bildirdi. BlackRock, Bitwise ve Fidelity gibi büyük yatırım firmaları, ETH ETF'lerine ciddi miktarlarda yatırım çekti.

Spot ETH ETF'lerinin ilk gün performansı

Spot ETH ETF'lerinin ilk gününde BlackRock ETHA'ya 266,5 milyon dolar, Bitwise ETHW'ye 204 milyon dolar ve Fidelity FETH'e 71,3 milyon dolar yatırım yapıldı. Bu, büyük yatırım firmalarının Ethereum'a olan güvenini ve ilgisini gösteriyor.

BlackRock ETHA: 266,5 milyon dolar giriş

Bitwise ETHW: 204 milyon dolar giriş

Fidelity FETH: 71,3 milyon dolar giriş

Grayscale ETHE'den çıkış

Bununla birlikte, Grayscale ETHE'den 484 milyon dolar çıkış gerçekleşti. Bu çıkış, yatırımcıların Grayscale yerine yeni spot ETH ETF'lerine yönelmesini yansıtıyor.

Kripto para piyasalarındaki etkiler

Spot ETH ETF'lerinin piyasaya sürülmesi, ilk gününde 1,1 milyar doların üzerinde işlem hacmi yarattı. Bu yüksek işlem hacmi, Ethereum'a olan talebin ve ilginin güçlü olduğunu gösteriyor. Kripto para piyasalarındaki bu hareketlilik, Ethereum'un fiyatında dalgalanmalara neden oldu.

Yatırımcı güveni ve piyasa dinamikleri

BlackRock, Bitwise ve Fidelity gibi büyük firmaların spot ETH ETF'lerine yaptığı yatırımlar, kripto para piyasalarına olan güvenin artmasına katkıda bulundu. Bu firmaların Ethereum'a olan ilgisi, yatırımcıların ETH'ye olan güvenini pekiştirdi ve piyasa dinamiklerini olumlu yönde etkiledi.

Yatırım trendleri ve piyasa beklentileri

Spot ETH ETF'lerinin ilk günündeki başarılı performansı, gelecekte daha fazla yatırımcının bu ürünlere yönelmesini teşvik edebilir. Ethereum'a olan talebin artmasıyla birlikte, spot ETH ETF'lerinin piyasa üzerindeki etkisinin devam etmesi bekleniyor.

Regülasyon ve piyasa istikrarı

Spot ETH ETF'lerinin piyasaya sürülmesi, regülasyon konusundaki belirsizliklerin azalmasına ve piyasa istikrarının artmasına yardımcı olabilir. Regülasyonların netleşmesi, yatırımcıların kripto para piyasalarına olan güvenini artırarak daha fazla yatırım çekebilir.