Spotify, Türkiye’de 2024 yazının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Listeye damgasını vuran parçalar arasında Era7capone, Batuflex ve Narco’nun “CISTAK” parçası zirveye oturdu.

İşte yazın en çok dinlenen şarkıları!

Spotify’ın verilerine göre, Türkiye’nin 2024 yazına damgasını vuran şarkı “CISTAK” oldu. ElMusto’nun “Dale Don Dale” şarkısı ikinci sırada yer alırken, Semicenk ve Doğu Swag’in “Küle Dönmüşsün” parçası listede üçüncü oldu. Sezen Aksu ve Lvbel C5’in iş birliğiyle seslendirdiği parça dördüncü sırada, AKDO, Gülşen, Murat Boz ve Lvbel C5’in ortak çalışması “ILTIMAS X SUBMARINER” ise beşinci sırada kendine yer buldu.

Türk dinleyicilerin müzik tercihi hangileri?

2024 yazında hip hop müziği öne çıkarken, Dedublüman, Simge ve Emre Fel’in Türkçe rock ve pop şarkıları da dikkat çekti. Bu durum, Türk dinleyicilerin müzik zevklerindeki çeşitliliği ve yerel müziğe olan ilgiyi ortaya koydu. Son üç yıldır olduğu gibi, 2024 yazında da Top 10 listesi tamamen yerli parçalardan oluştu, Türkiye’nin yerel müzik sahnesinin güçlü varlığı bir kez daha kanıtlandı.

2024 yazının Türkiye’deki en çok dinlenen şarkıları:

CISTAK - Era7capone, Batuflex, Narco

Dale Don Dale - ElMusto

Küle Dönmüşsün - Semicenk, Doğu Swag

Sezen Aksu - Lvbel C5

ILTIMAS X SUBMARINER - AKDO, Gülşen, Murat Boz, Lvbel C5

Sen Bilmezsin - Dedublüman

SUBMARINER - AKDO, Lvbel C5

Sana El Pençe Durmam - Emre Fel

İNTİHAR - Era7capone, NASTEISHA

Önümüz Yaz - Simge