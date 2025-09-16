Kullanıcılar, müzik çalamama, oturum açamama ve listelere erişememe gibi problemlerle karşılaştı. Sosyal medyada “Spotify neden açılmıyor?” sorusu yoğun şekilde gündeme geldi.

Spotify’da yaşanan sorunlar neler?

Kullanıcıların bildirdiği problemler arasında şunlar öne çıkıyor:

Şarkıların çalmaması veya donması

Uygulamaya giriş yapılamaması

İndirilen müziklere ve çalma listelerine erişememe

Sunucu bağlantısı ve uygulama performansında aksaklıklar

Downdetector gibi hizmetler üzerinden gelen kullanıcı raporları, Spotify’da yerel kesintilerin yaşandığını gösteriyor. Ancak şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Spotify ne zaman düzelecek?

Spotify tarafından resmi bir çözüm zamanı açıklanmamış olsa da, uzmanlar genellikle bu tür kısa süreli kesintilerin birkaç saat içinde giderildiğini belirtiyor. Kullanıcıların beklemesi veya alternatif platformları kullanması geçici bir çözüm olabilir.