Spotify, kullanıcıların podcast bölümlerine yorum yapabilmesine imkan tanıyan yeni bir özellik getiriyor. Bu özellik sayesinde, podcast yayıncıları dinleyicileriyle daha etkin bir şekilde etkileşimde bulunabilecek. Halihazırda Spotify’da podcast yayıncılarının anket ve soru-cevap özelliklerinden faydalandığını belirtmek gerekiyor.

Artık kullanıcılar yorum yapabilecek

Yeni yorum özelliğiyle birlikte, dinleyiciler podcast bölümlerine yorum yapabilecek ancak bu yorumlar varsayılan olarak gizli kalacak. İçerik üreticileri, yalnızca onayladıkları yorumları görünür hale getirebilecek. Ayrıca, podcast yayıncıları diledikleri bölümleri yoruma açma veya tamamen kapatma yetkisine sahip olacak.

Çoğu pazarda kullanıma açılacak

Spotify’ın podcast ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Maya Prohovnik, içerik üreticilerinin Spotify for Podcasters web uygulaması ve yenilenecek mobil uygulama üzerinden yorumları yönetebileceklerini belirtti. Yorum özelliğinin, Spotify’ın faaliyet gösterdiği çoğu pazarda aşamalı olarak kullanıma açılması planlanıyor.