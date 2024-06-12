Spotify, 2024'ün ilk yarısında Türk pop müziğinin yanı sıra rap ve alternatif müzik türleri de ön planda.

2024 yılında Türkiye'de Spotify'da en çok dinlenen yerli şarkılar arasında öne çıkan bazı isimler ve şarkılar şöyle:

1. KÖFN - "Bi' Tek Ben Anlarım": KÖFN, 2023 yılında büyük bir çıkış yakalamıştı ve bu başarı 2024'te de devam ediyor.

2. Semicenk - "Düşlerim": Pop türündeki bu şarkı, duygusal yapısıyla dinleyicilerin kalbinde taht kurmuş durumda.

3. Ezhel - "Bul Beni": Türk rap müziğinin önde gelen isimlerinden Ezhel, yeni hit şarkısıyla büyük beğeni topluyor.

4. Mabel Matiz - "Hanımeli": Alternatif müziğin sevilen isimlerinden Mabel Matiz, bu şarkısıyla yine listelerde üst sıralarda yer alıyor.

5. Hadise - "Geliyorum Yanına": Pop müziğin güçlü sesi Hadise, hareketli ve enerjik bu şarkısıyla dinleyicileri coşturuyor.