BURCU YANAR/ TURGAY KILIÇ/ÖZEL HABER

İzmir’in kanayan yarası haline gelen İkiçeşmelik’te yer alan spotçuların Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi’ne (MTK) taşınması konusu bir türlü gerçekleştirilemiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Tunç Soyer, konuyla ilgili, “Girin Kemeraltı’na, Havra Sokağı’na kadar devam edin. Oradan Agora’ya ve İkiçeşmelik üzerinden Kadifekale’ye çıkın. Aslında bu saat Kulesi ile Kadifekale’nin bağlandığı yer dünyanın en güzel turistik yeridir. İkiçeşmelik’tekispotçuların mutlaka kaldırılması lazım” açıklamalarında bulunmuştu ancak sorun halen devam ediyor.

Spotçu esnafı ise bu konudaikiye bölündü. Kimi yeni bir spotçular sitesinin çok iyi olacağı söylerken kimi ise buranın kendileri için daha uygun ve işlek bir cadde olduğunu savundu.

Spotçu esnafı Erkan Öztürk, yetkililere seslenerek, “Burası zaten spotçular çarşısı. Gelen herkes burayı biliyor ama bu insanları buradan kaldırıp götürseler daha iyi olur çünkü şehir içinde nasıl ki toptancıları Kısıkköy’e götürdüler onun gibi bir yer olsa çok iyi olur. Böylece herkes bir ekmek yer. Hem de bu kadar dağınık olmaz. Yetkililerin buna gerçekten el atması lazım. Sözde bıraktıkları sürece bu iş olmaz. Kim istemez spotçular çarşısı kurulsun da herkes orada bir araya gelsin. Hem de ir çok mağduriyet giderilmiş olur. Tekstil kent, ayakkabıcılar sitesi gibi bir yer kesinlikle çok iyi olur” dedi.

İkiçeşmelik düşmanlığı yapılıyor

Bir diğer spotçu esnafı Şehmus Deniz ise tek isteklerinin para kazanmak olduklarını söyleyerek, “Biz burada ekmeğimizin peşinde olan insanlarız. Biz burada ancak dışarıya mal çıkartırsak satabiliriz. Müşteriyi çeken buradaki görsel. Zaten piyasa durgun ve iş yok. İki buçuk haftadır burada siftah yapamadık. Bizlere bu kadar yüklenilmesi gerçekten hoş değil. Bu İkiçeşmelik düşmanlığı nedir anlamış değiliz. Buraya zaten durumu olmayan insanlar geliyor. Bizler onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Küçük esnafı bitirmek için böyle davranıyorlar. Ayakkabıcıları da bir yere topladılar ama durum ortada. İnsanların böyle bir yer değişikliğine alışma süreci bizi zarara sokar. Belediye başkanımıza da saygı duyuyorum ancak bu işler esnafı inciterek olmaz. ‘Tenteni açma, cephede eşya görmeyeyim’ derseniz biz iş yapamayız” ifadelerine yer verdi.

Samet Nuhoğlu, bulundukları bölgenin cadde üstü olması sebebiyle avantajlı olduğunu belirterek, “Burası şehrin ana hatlarından birisi. Bu yüzden yoldan geçen bir insan bile burada durup alış veriş yapabiliyor ama bizi farklı bir yere taşısalar ve bizi 200 metre bile ileri taşısalar bu olmaz. Çünkü biz burada sürümden kazanıyoruz. Cadde üstü olması çok büyük avantaj. Spotçular çarşısı için MTK konuşuluyordu ancak oralar ayaküstü olan yerler değil ama tabi ki bilemeyi belki de daha iyi olur” diye konuştu.

Belediyecilik sıfır

İsmini vermek istemeyen 35 yıllık spotçu esnafı ise, “Her sene bu taşınma olayı konuşuluyor ama hiçbir icraat yok. Belediye burada çoğu yeri yıktı zaten. Ekmek yiyen insanlar gitti oralar toprak doldu. Belediyecilik sıfır. Yaklaşık 10 senedir sizi MTK’ya taşıyacağız diyorlar. Yıllardır aynı şeyler söylenip duruyor” diyerek sorunun çözülmediğini belirtti.

İsmini vermek istemeyen bir diğer esnaf ise, “Bu çarşının hakkı kesinlikle burası değil. Hem trafiği, hem vatandaşı hem de esnafı kötü etkiliyor. Her konuda burası sıkıntılı. Trafik polisi buraya geldi mi müşteri buralara yanaşamıyor. İstanbul modeli burada da uygulansa güzel oldu. Benim bildiğim 30-40 yıldır burası böyle ve değişen hiçbir şey olmadı” sözlerine yer verdi.