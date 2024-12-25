Dünya çapında büyük bir fenomen haline gelen Squid Game dizisinin 2. sezonu, 26 Aralık 2024 tarihinde Netflix'te izleyicilerle buluşacak. Hayranlarının sabırsızlıkla beklediği yeni bölümler, Türkiye saatiyle sabah 04.00'te yayınlanacak.

Squid Game 2. sezonun yayın saati

Netflix, Squid Game 2. sezonunun tüm bölümlerini aynı anda yayınlayarak izleyicilerine bir maraton yapma fırsatı sunuyor. Bu strateji, dizinin global izleyici kitlesi için aynı anda erişilebilirliği sağlamak amacıyla belirlenen bir yayın saati dilimine dayanıyor. Türkiye saatiyle 26 Aralık 2024, sabah 04.00'te yayınlanacak olan yeni bölümler, gece geç saatlerde veya sabah erken saatlerde izlemek isteyenler için ideal bir zaman dilimi sunuyor.

Squid Game 2. sezon nerede izlenir?

Squid Game 2. sezonu sadece Netflix platformunda izlenebilir. Netflix aboneliği olan herkes, 26 Aralık 2024 tarihi itibarıyla dizinin yeni bölümlerine erişebilecek. Netflix, çok dilli altyazı ve dublaj seçenekleri sunarak diziyi geniş bir izleyici kitlesine ulaştırmayı hedefliyor.

Squid Game 2. sezon kaç bölümden oluşuyor?

Squid Game 2. sezonunun 9 bölümden oluşması bekleniyor, ancak bu sayı henüz resmi olarak onaylanmadı.

Squid Game 2. sezonda yeni karakterler

sezonda, Keir Gilchrist, Dascha Polanco, Jake Weary ve Pooya Mohseni gibi yeni oyuncular yer alacak. Bu yeni karakterlerin diziye nasıl dahil olacağı ise merak konusu.

Squid Game 2. sezon konusu

sezon, Seong Gi-hun karakterinin, oyunların arkasındaki gizemi çözmeye ve sistemi çökertmeye çalışmasını konu alacak. Oyunların daha karmaşık ve psikolojik bir hale gelmesi bekleniyor, bu da dizinin gerilim dozunu artıracak gibi görünüyor.