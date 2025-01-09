İlk sezonuyla global bir fenomene dönüşen Squid Game, ikinci sezonunun ardından üçüncü ve final sezonu için hazırlıklara başladı. Netflix, dizinin üçüncü sezonunun yayın tarihini resmi olarak duyurdu. Bu haber, dizinin hayranlarını hem heyecanlandırdı hem de final sezonuyla vedalaşma düşüncesiyle hüzünlendirdi.

Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre, Squid Game dizisinin 3. ve final sezonu 2025 yılında izleyicilerle buluşacak. İlk iki sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen yapım, final sezonuyla hikayesini tamamlayacak.

Dizinin hayranları büyük beklenti içinde

Dizinin son sezonu için yapılan bu açıklama, hayranlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Özellikle ikinci sezonda artan gerilim ve açık kalan sorular, üçüncü sezonun merakla beklenmesine neden oldu. Yapımın final sezonunda tüm hikaye düğümlerinin çözülmesi ve unutulmaz bir veda yaşatılması bekleniyor.

Squid Game’in başarı hikayesi

Kore yapımı olan ve sosyal eleştirileri, sürükleyici senaryosu ve çarpıcı görselliğiyle dikkat çeken Squid Game, kısa sürede dünya çapında milyonlarca kişiye ulaştı. Dizinin bu başarısı, Netflix’in en çok izlenen yapımları arasına girmesini sağladı.

2025’te yayınlanacak olan 3. sezon, dizinin hayranları için unutulmaz bir final olacak.