2021 yılında izleyiciyle buluşan ve büyük bir beğeni toplayan Güney Kore yapımı dizi Squid Game’in ikinci sezonu için çıkış tarihi nihayet açıklandı. Netflix, yayınladığı fragmanla dizinin ikinci sezonunun 26 Aralık 2024’te vizyona gireceğini duyurdu.

Netflix, Squid Game’in ikinci sezonunun beklenen tarihini duyurdu. Yayınlanan fragmana göre, dizi 26 Aralık 2024 tarihinde Netflix platformunda yayınlanacak. İlk sezonun büyük başarısından sonra, dizinin yeni sezonu da heyecanla bekleniyor.

İkinci sezon konusu

İkinci sezonda, ilk sezonun finalinde büyük ödülü kazanan "Oyuncu 456" yani Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) karakteri geri dönecek. Ayrıca, dizinin ilk sezonunun yönetmeni Hwang Dong-hyuk, ikinci sezonda da yönetmen koltuğunda oturacak.

Yeni sezonda yer alacak karakterler arasında Front Man, Hwang Jun-ho ve Gong Yoo bulunuyor. Ayrıca, yeni sezona katılan oyuncular şunlar:

Yim Si-wan (Unlocked)

Kang Ha-neul (The Pirates: The Last Royal Treasure)

Park Sung-hoon (The Glory)

Yang Dong-geun (Yaksha: Ruthless Operations)

Squid Game’in ilk sezonu, yayınlandığı 2021 yılında 142 milyon izleyiciye ulaştı. Dizi, planlanan üçüncü sezonun ardından final yapacak. İlk iki sezonun ardından, üçüncü sezonun da Hwang Dong-hyuk tarafından yönetileceği açıklandı.