İzmir'in Konak Metro İstasyonu, dünyaca ünlü Netflix dizisi Squid Game için yapılan dikkat çekici bir tanıtım etkinliğine ev sahipliği yaptı. Günlük rutinlerini sürdüren metro yolcuları, dizinin ikonik gardiyanlarını kırmızı üniformaları ve maskeleriyle karşılarında görünce şaşkınlık yaşadı.

Squid Game metroya indi!

Kore yapımı efsanevi dizi Squid Game, geçtiğimiz yıllarda dünya çapında büyük bir fenomen haline gelmişti. İzmir'deki bu etkileyici tanıtım, dizinin hayranlarını ve metroyu kullanan vatandaşları bir anda şaşkına çevirdi. Tanıtım sırasında gardiyanlar, dizide olduğu gibi gerçekçi bir şekilde karakterlerini sergiledi ve yolcular arasında kısa süreli bir şaşkınlık yarattı.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı

Tanıtım etkinliği sırasında birçok yolcu, şaşkınlığını gizleyemedi. Gardiyanları bir anda metro istasyonunda görmek, hem eğlenceli hem de ilginç anlara sahne oldu. Bazı yolcular, etkinliği cep telefonlarıyla kaydederken, sosyal medyada bu görüntüler hızla yayılmaya başladı.

Diziyi tanıyanlar için unutulmaz bir deneyim

Squid Game dizisinin karakterlerinin bu denli gerçekçi bir şekilde metroda canlandırılması, hem diziyi tanıyanlar hem de tanımayanlar için unutulmaz bir deneyim sundu. Netflix’in bu dikkat çekici tanıtım stratejisi, kısa sürede sosyal medyada yankı buldu.