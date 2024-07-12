Karşıyaka Belediyesi, Srebrenica soykırımının 29. yıl dönümü dolayısıyla Ahmet Piriştina Balkan Kültür Merkezi'nde anma töreni gerçekleştirdi. 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in Srebrenica kentinde yaşanan katliamda hayatını kaybeden 8 bin 372 kişi, düzenlenen bu törende saygıyla anıldı.

Etkinliğe yoğun katılım

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Baysak, eşi Banu Baysak, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, Belediye Meclisi üyeleri, Dünya Bosna Hersek Göçmenleri Derneği Başkanı Hasan Şehoviç, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Cemal Şenel, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş etkinlikte hazır bulundu.

Duygusal anlar yaşandı

Fotoğraf sanatçıları Aylin Telef ve Ayşegül Çetinkalp'in "Ölüm Yolunda Barış için Yürüyenler" adlı belgesel ve fotoğraf sunumu, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Sunumda, Srebrenica'da yaşanan acılar bir kez daha gözler önüne serildi.

Srebrenica: Katliamların sembolü

Törende konuşan Atilla Baysak, Srebrenica'nın bir sembol haline geldiğini belirtti. "20. yüzyılda, Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu soykırım, tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşti. Srebrenica'da yaşananlar soykırım olarak tescillendi. Ancak Bosna Hersek'in birçok yerinde benzer katliamlar yaşandı. Srebrenica çiçeğinin ortasındaki yeşil kısım, 11 Temmuz'u ve 11 günü simgelerken, beyazlar ise annelerin, ablaların ve kardeşlerin tabutların üstüne kapanmasını temsil ediyor," dedi. Baysak, Gazze'de devam eden katliama da dikkat çekerek, bu acıların bir daha yaşanmaması için bu günlerin hatırlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Anma ve hatırlatma günü

Dünya Bosna Hersek Göçmenleri Birliği Başkanı Hasan Şehoviç, soykırımın acımasızlığını vurguladı. "Biz de savaşı yaşayanlardanız. 1992 yılında evlerimizi terk etmek zorunda kaldık. Bir buçuk milyon insan Bosna Hersek'ten göç etti. 100 bin kişi hayatını kaybetti. Bu yıl, Birleşmiş Milletler tarafından 11 Temmuz, soykırımı anma ve hatırlatma günü olarak kabul edildi," dedi.

"İç savaş değildi, soykırımdı"

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Cemal Şenel de, "1992-1995 yıllarında yaşananlar iç savaş değildi; soykırımdı. Srebrenica'da ve Bosna'nın her yerinde katliamlar yapıldı. Bu acıları unutmayalım, unutturmayalım," ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Ayşegül Çetinkalp, soykırımı unutturmamak adına bu fotoğraf sergisini hazırladıklarını belirtti. "Soykırımı belgesellerde izlediğimizde Marş Mira'ya katılmamız gerektiğini anladık. Toplu mezarları ve evlerdeki mermi izlerini gördük. Çaresizliği ve umut ışığını bir arada gördüğümüz bu yürüyüşte çektiğimiz fotoğraflardan sergi ve belgesel oluşturduk," dedi.

"Kemal Baysak'ın ruhu şad olsun"

Aylin Telef ise, "Başta bir belgesel fikrimiz yoktu, amacımız sadece Marş Mira yürüyüşüne katılmaktı. Yaşadıklarımızdan sonra sergi açmaya karar verdik. Kemal Baysak'a konuyu anlattığımızda, sergiyi açacağını söyledi. Ruhu şad olsun, onun sayesinde birçok insan bilgilendi," diye konuştu.