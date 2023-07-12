Kartal Meydanı'ndaki Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı'nın önünde gerçekleştirilen anma programına; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Erkan Baş, Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Enisa Komar, Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Süleyman Uzunok, Anadolu Yakası Bosna-Sancak Derneği Başkanı Erdoğan Erden, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Önder Polatoğlu, Bosna Sancak Kültür ve Tarih Vakfı Başkanı Fuat Çimen, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ile çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Anma programı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlere saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın devamında, Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşananların konu edildiği bir belgesel gösterimi gerçekleştirildi. Anma törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği mesaj da sahneden okundu.

Anma programında Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Erkan Baş, Anadolu Yakası Bosna-Sancak Derneği Başkanı Erdoğan Erden, Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Enisa Komar, Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Önder Polatoğlu kısa birer konuşma gerçekleştirdi.

“BU ACIYI ANLAMAK İÇİN BOŞNAK OLMAYA GEREK YOK"

Anma programında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kendisinden önce konuşan konukların ifade ettiği gibi 1995 yılında dünyanın gözü önünde bir katliam gerçekleştiğini ifade ederek bunun belgeselini de izlediklerini söyledi. Yüksel sözlerine şöyle devam etti;

“Biz diyoruz ki bu acıyı anlamak için, yaşamak için Boşnak olmaya gerek yok. Bu acıyı anlamak ve hissetmek için insan olmak yeterli. Hem dünya topraklarında hem ülkemizde o yıllarda ve geçmişte onlarca, yüzlerce acı ve gözyaşına neden olan bir olay yaşandı. 2 Temmuz Sivas'ta hep beraber yandık, 5 Temmuz Başbağlar'da hep beraber öldürüldük, Serebrenitsa'da da bütün insanlık öldü. Herkesin gözü önünde. Dolaysıyla yurttaş olmanın ve yurttaş olma bilincinin bize vermiş olduğu çok büyük sorumluluklar var. Bu sorumluluğu hep beraber yine almış oluyoruz. Bu anma programını izleyen dinleyen herkes bu tehlikenin her daim devam edebileceğini hatırlamak zorunda. Bu acılar bir daha yaşanmasın diye bunlardan ders çıkarmak zorundayız. İyi nesiller, iyi evlatlar, iyi insanlar yetiştirmek zorundayız. Ülkemizde yurttaş olma bilincini bize kazandıran başta Gazi Mutafa Kemal Atatürk olmak üzere ve onun ilke ve inkılaplarını çok iyi içselleştirmeliyiz. Dolaysıyla hem ülkemizin bize ihtiyacı var hem de dünyanın bize ihtiyacı var. Ama merkezine iyi insan olma bilincini yerleştirmek zorundayız. Tarih boyunca hak ile batılın mücadelesi hep devam etti. Hakkı unutmadan, iyi insan olmayı unutmadan yaşamımızı sürdürmeli ve kendimizi geliştirmeliyiz. Bir daha böyle acılar yaşanmasın diye hepimiz buradayız aslında. Katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Başkan Yüksel'in konuşmasının ardından Srebrenitsa Soykırımını anlatan müzik ve şiir dinletisi gerçekleştirildi.

“SREBRENİTSA SOYKIRIMI TANINMALI"

Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği Başkanı Erdoğan Erden ise etkinliğe katılanlara teşekkür ederken, Türkiye'nin Srebrenitsa Soykırımı'nı tanıması gerektiğini söyledi.

'BİZLERİN SORUMLULUĞUNU ARTIRIYOR'

Etkinlikte belgesel gösteriminin ardından konuşan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da belgesel gösteriminin buluşmayı daha anlamlı hale getirdiğini dile getirdi. Baş, "Geçmişte, belki de kilometrelerce ötede başka bir coğrafyada gerçekleşmiş bir katliamın burada her yıl anılması neden önemlidir? Diye düşünmemiz lazım. Bir kere çok kıymetli, çok önemli ve gelenekselleştikçe anlamı artan bu buluşmalarımızın, bu buluşmaya katılan bizlerin sorumluluğunu arttırdığını düşündüğümü ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, biz 21. yüzyılın eşiğinde, dünyada medeniyetin beşiği olarak gösterilen Avrupa'nın ortasında yaşanmış bir katliamı anmak için buluşuyoruz. Bir kere en büyük borcumuz o katliamda hayatını kaybeden insanların unutulmamasıdır. Çünkü hepimizin bildiği gibi aslında gerçek kayıp hayatını kaybedenlerin unutulduğu anda başlar. Hele böylesi, dünya tarihinin en alçakça, en vahşice gerçekleşmiş katliamlarından bir tanesini tekrar tekrar her yıl hatırlamak ve unutulmasına izin vermemek sanıyorum ki insanlığa karşı bir borç, insanlığımızın bir borcu olarak düşünmemelidir" dedi.

Anma programının sonunda ise katılımcılar; soykırımda hayatını kaybeden 8 bin 372 insanı temsilen Gürcü heykel sanatçısı Jhon Gogaberishvili tarafından yapılan Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı'na karanfil bıraktı.