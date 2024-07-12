Srebrenitsa Katliamı'nın 29. Yıldönümü Konak’ta Anıldı

İnsanlık tarihinin en büyük trajedilerinden biri olan Srebrenitsa Katliamı’nın 29. yıldönümünde Konak Belediyesi, Konak Kent Konseyi ve Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle anma etkinliği düzenlendi. Anma törenine birçok kişi katıldı ve kurbanlar için denize karanfiller bırakıldı.

Anma töreni yoğun katılım

Törene Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Cemal Şenel, Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Birol Özkardeşler, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde başlayan etkinlik, basın açıklamaları ve denize karanfil bırakılmasıyla devam etti.

"İnsanlık tarihinin en karanlık dönemi"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, anma programında yaptığı konuşmada, “Bugün insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden birini anmak üzere buradayız. 29 yıl önce Avrupa’nın tam ortasında insanların nasıl katledildiğini gördük, inanamadık, bugün de inanamıyoruz. O bir soykırımdı. 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği bu trajediyi unutmamak ve unutturmamak bizim görevimiz” dedi.

29 yıllık DNA testi beklentisi

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Cemal Şenel, “Srebrenitsa’da silahlarını teslim eden masum insanlar katledildi. Bugün 29 yıl sonra hala DNA testleri beklenen yüzlerce kişi var. Bu tür katliamların bir daha yaşanmaması için mücadelemizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Mücadelemize devam edeceğiz”

Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Birol Özkardeşler, “Srebrenitsa’da yaşananlar kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyük bir travmaydı. Bu acıları unutmamak ve unutturmamak adına mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Yaralar hala sarılıyor

Konak Kent Konseyi Genel Sekreteri Alper Yağlıdere, “Srebrenitsa Katliamı, Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan en büyük insanlık trajedisidir. Aradan geçen yıllara rağmen bu katliamın yaraları hala kapanmadı. Birleşmiş Milletler’in 11 Temmuz’u ‘1995 Srebrenitsa Soykırımını Anma ve Uluslararası Düşünce Günü’ ilan etmesi, bu trajediyi unutturmamak adına önemli bir adımdır” dedi.

Anma etkinliği, yapılan konuşmaların ardından kortej oluşturularak Gündoğdu Meydanı’na yürüyüşle devam etti. Katılımcılar, soykırım kurbanlarının anısına denize karanfiller bıraktı