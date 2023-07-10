Sırp güçleri tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 28'nci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından çıkarılarak omuzlar üzerinde mezarlığa getirildi.

8 Temmuz'da yola çıkarak Potoçari'ye getirilen ve gece eski fabrika binasında kalan tabutların omuzlar üzerinde mezarlığa taşınması esnasında, duygu dolu anlar yaşandı. Buradaki birçok kurban yakını ve katliam tanığı, cenazelerin geçişi sırasında dua etti ve gözyaşlarına hakim olamadı.

- Yarın toprağa verileceklerin en genci katledildiğinde 15 yaşındaydı

Srebrenitsa'daki soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 30 kurban daha yarın öğleden sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Soykırımın 28'inci yılında toprağa verilecek 30 kurbandan en gencinin, öldürüldüğünde 15 yaşında olan Elvir Salcinovic, en yaşlı kurbanın ise 65 yaşındayken öldürülen Nezir Muminovic olduğu kaydedildi.

- Toprağa verilenlerin sayısı 6 bin 751'e yükselecek

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye geçmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 721 soykırım kurbanının mezarı bulunurken bu sayı, 11 Temmuz'da 6 bin 751'e yükselecek.