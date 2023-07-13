SREBRENİTSA (AA) - Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Sırp askerleri tarafından gerçekleştirilen soykırımda yakınlarını kaybeden aileler, katliamın yapıldığı yerlere ziyarette bulunarak dualar etti.

Boşnak sivillerin katledildiği Srebrenitsa'daki mahkeme binası ve eski polis karakolu önünde bir araya gelen kurban yakınları, elektrik idaresi binası önüne çiçek koydu, Fatiha okudu.

Soykırımda 1300 kişinin öldürüldüğü Kravica'daki Tarım Kooperatifi binası önünde de kurban yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı ve duygu dolu anlar yaşandı.

Soykırımdan kurtulan Hasan Hasanovic, bulunduğu yerde birkaç yüz erkeğin öldürüldüğünü söyledi.

Sonraki günlerde Sırp güçlerinin yolları kapatarak yetişkin ve çocuk yaştaki erkekleri yakalamak için operasyon başlattığını belirten Hasanovic, binlerce kişinin de megafonlarla yapılan anonslar sonrası teslim olduğunu anlattı.

Katliamda oğlunu ve kocasını kaybeden Hacrija Oric ise öldürülen yakınlarından geriye sadece birkaç kemik parçası kaldığını, mezarlarının olmasının kendisini teselli eden tek şey olduğunu dile getirdi.

- Srebrenitsa'da neler yaşandı?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen soykırım kurbanı sayısı bu yılki törenlerin ardından 6 bin 751'e yükseldi.