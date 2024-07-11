Srebrenitsa Soykırımı, aradan geçen 29 yıla rağmen acı hatıralarıyla anılmaya devam ediyor. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, bu trajediyi unutturmamak adına düzenlenen törende, hayatını kaybedenleri anarak “Unutmayacak, unutturmayacağız” mesajını verdi.

Srebrenitsa Soykırımı unutulmadı

Avrupa'nın ortasında ve tüm dünyanın gözü önünde Sırplar tarafından Müslüman Boşnaklara yönelik gerçekleştirilen Srebrenitsa Soykırımı, Menemen’de unutulmadı. Resmi kayıtlara göre en az 8 bin 372 sivilin katledildiği vahşet, Menemen Cumhuriyet Meydanı’ndaki Srebrenitsa Soykırım Anıtı önünde anıldı. Törene Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Aykut Taylan Varlı, İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı İbrahim Yıldız, Bosna Hersek Kültür Dernekleri Başkanvekili Barbaros Taşer ve Dünya Bosna Hersek Diasporası Başkanı Hasan Şehoviç katıldı.

Vahşetin unutulmayan yüzü

Anma töreni, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Bosna Hersek Milli Marşı ile başladı. İlk konuşmayı Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Aykut Taylan Varlı yaptı. Varlı, soykırımda Boşnak bir çocuğun annesine sorduğu "Çocukları küçük kurşunlarla vururlar değil mi anne?" sözleriyle acıları tazeledi. Sırp komutanların “Türklerden 600 yıl sonra intikam alıyoruz” dediklerini hatırlatan Varlı, halen toplu mezarlardan DNA testleriyle kimlik tespitlerinin yapıldığını ve bu yıl 14 kişinin tespit edilerek defnedildiğini belirtti.

Tanıklık ve kenetlenme çağrısı

İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı İbrahim Yıldız, katliamın acısıyla dolu hatıralarını anlattı. Yıldız, ailesinin bazı üyelerinin Türkiye’ye kaçabildiğini, bazılarının ise Srebrenitsa’da hayatını kaybettiğini belirterek, bu tür acıların yeniden yaşanmaması için kenetlenilmesi gerektiğini vurguladı. Yıldız, "Savaş başlayınca amcamın çocukları yanımıza gelebildiler ancak amcam, Sırp komşusu tarafından ihbar edilerek hayatını kaybetti" dedi.

Mavi kelebeklerin izinde

Bosna Hersek Kültür Dernekleri Başkanvekili Barbaros Taşer, soykırım sonrası bir simge haline gelen mavi kelebeklerin toplu mezarların yerinin bulunmasında nasıl yardımcı olduğunu anlattı. Taşer, Balkan coğrafyasında yaşanan acıların unutturulmaması gerektiğini belirtti.

Kimlik tespitleri ve anma

Dünya Bosna Hersek Diasporası Başkanı Hasan Şehoviç, çocukların barış içinde büyütüldüğünü fakat yaşananların unutulmadığını ifade etti. Şehoviç, "Bugün aileler, yakınlarını defnedebilmek için bir kemik parçasından DNA testi bekliyor. Bu yıl kimliği tespit edilenlerin en küçüğü 14 yaşında" dedi.

Unutulmayacak bir soykırım

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, konuşmasında Aliya İzzetbegoviç’in sözlerine atıfta bulunarak, “Bugün burada, insanlık tarihinin en karanlık ve en acı dolu sayfalarından birini, Srebrenitsa soykırımını anmak için toplandık. 8372 masum insanın hayatını kaybettiği bu soykırım, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı bir trajedidir. Bu acı dolu günde, hayatını kaybedenleri anarken, barış, hoşgörü ve kardeşlik içinde yaşama kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Srebrenitsa'da yaşanan bu trajedinin bir daha asla tekrarlanmaması için üzerimize düşen sorumluluğu unutmamalıyız. Allah, dünyanın hiçbir yerinde böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Başkan Pehlivan’ın konuşmasının ardından Menemen Müftüsü Mehmet Seven, Srebrenitsa’da hayatını kaybedenler için dua etti. Tören, Srebrenitsa Soykırım Anıtı’na karanfil bırakılması ve soykırımı belgeleyen serginin gezilmesiyle son buldu.