Çamdibi Atatürk Parkı'ndaki Srebrenitsa Soykırım Anıtı önünde gerçekleşen anma töreninde, soykırımı anlatan fotoğraflardan oluşan bir sergi de açıldı. Törene katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Unutulan soykırımlar tekrarlanır” diyen Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in sözünü hatırlatarak, “Unutmayacak, unutturmayacağız” dedi.

Duygu yüklü anma töreni

İstiklal Marşı ve Bosna Hersek Ulusal Marşı'nın okunduğu törende, anıtın önüne kırmızı karanfiller bırakıldı. Törene Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin yanı sıra Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, Zambak Boşnak Kadınlar Derneği İzmir Temsilcisi Vasfija Safic Özsan, İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Esat Yılmaz, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Cemal Şenel, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda Bornovalı katıldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın unutulmaması gerektiğini ifade ederek, “Kızımı küçükken iğne yaptırmaya götürürken çocuklar için ufak iğneler yapılıyor diye ikna ederdik. Katliamdan yüreğimi dağlayan bir konuyu hiç unutamam; küçük bir çocuğun katliam günü babasına, ‘Baba, çocuklar için küçük kurşunlar kullanıyorlardır değil mi?’ diye sormasıdır. Bunlar dünyada hiçbir varlığın yaşamaması gereken duygular” dedi.

Soykırımı unutturmayacağız

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, Srebrenitsa’da yaşanan katliamı unutturmamak için her yıl anma törenlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bizi tek mutlu eden şey, Srebrenitsa'da yaşananları soykırım olarak tanıyan yeni ülkelerin olması. Bugün dünya genelindeki soykırımların bir an önce sona ermesi için hep birlikte farkındalık oluşturmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.

Yalnız değiliz

Zambak Boşnak Kadınlar Derneği İzmir Temsilcisi Vasfija Safic Özsan, “Bosna Hersekliler yalnız olmadığımızı biliyoruz. Türkiye’de acılarımızın paylaşıldığını her sene düzenlenen törenlerde görüyorum. Bu acıyı unutmayan Türkiye’deki soydaşlarımıza saygı ve minnet duyuyoruz” dedi.

Acıyla hatırlıyoruz

İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Esat Yılmaz, binlerce insanın BM’nin koruması altındayken, Avrupa’nın ortasında katledildiğine dikkat çekerek, “1995 yılında insanlık, yeryüzü tarihinin en korkunç suçuna tanık oldu. Acıyla hatırladığımız bu olay insanoğlunun geçmişten ders çıkarma konusunda ne kadar yetersiz olduğunu gösterdi” dedi.