Karşıyaka Belediyesi hizmet binası önündeki anma etkinliğine, Balkan dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Karşıyaka Belediyesi Başkan Vekili Atilla Baysak, törendeki konuşmasında, soykırımın acısının ilk günkü tazeliğiyle yüreklerde hissedildiğini belirtti.

Bosna Hersek'te 1995 yılında korkunç bir soykırım yaşandığını, 11-22 Temmuz arasında, tüm insanlığın gözleri önünde 8 bin 500 dolayında insanın öldürüldüğünü kaydeden Baysak, "Birleşmiş Milletler, 400 kadar Hollandalı askerin çaresizliğini izlemekle yetindi. Dünya sarayları, parlamentoları, dev kurumları, örgütleri ile bu katliamı yine izlemekle yetindi. İnsanlığın biriktirdiği bütün evrensel değerler açgözlü bir milliyetçiliğin, acımasız faşist bir saldırganlığın elinde tüm anlamını yitirdi." ifadelerini kullandı.

Baysak, böylesi insanlık suçlarının unutulmaması ve unutturulmaması, hesabının sorulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Daha sonra Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyelerinin Srebrenitsa soykırımını anlattığı resimlerden oluşan sergi ziyarete açıldı.

- Srebrenitsa soykırımı

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.