İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımda hayatını kaybedenler anıldı.

Menemen Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Srebrenitsa Soykırım Anıtı önündeki tören, saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, törende Srebrenitsa'daki soykırımın insanlık tarihinin karanlık ve acı dolu sayfalarından biri olduğunu belirtti.

Srebrenitsa'da insanlık onurunun ayaklar altına alındığını kaydeden Pehlivan, "Srebrenitsa sadece bir şehir adı değil, aynı zamanda insanlık dışı zulmün, vahşetin ve gözyaşının simgesidir. Bu acı dolu günde, hayatını kaybedenleri anarken, aynı zamanda barış, hoşgörü ve kardeşlik içinde yaşama kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından soykırımda hayatını kaybedenler için dua edildi, anıta karanfil bırakıldı.