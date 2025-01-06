2025’in ilk altı ayında emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,75 oranındaki zam, milyonlarca emekliyi sevindirdi. 15 bin liralık emekli maaşı 17 bin 362 liraya, 17 bin 500 lira maaş alan bir emekli 20 bin 256 liraya yükseldi. Bankalar ise emeklilerin bu artışı değerlendirmeleri için promosyon yarışına girdi. Peki, bankalar ne kadar ödeme yapacak? Emekliler en iyi fırsatları nasıl yakalayacak?

En düşük emekli maaşı arttı, bankalar promosyonu yeniden düzenledi

Zam oranı ile birlikte emekli maaşlarının kök aylıklarına yapılan artış, en düşük emekli maaşının da yükselmesine olanak tanıdı. Şu anda 12 bin 500 lira olan en düşük maaş, 14 bin ila 15 bin lira seviyelerine çıkarılacak. Bunun yanı sıra, bankalar promosyonlarını güncelleyerek emeklilere özel fırsatlar sunmaya başladı.

Bankalar promosyon yarışına girdi

Zamlı maaşların 17 Ocak’ta hesaplara yatmasıyla birlikte bankalar, 12 bin ile 20 bin lira arasında değişen promosyonlar sunuyor. Ancak en yüksek promosyon 21 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bankalar, yüksek maaşlı emeklilere daha cazip promosyon teklifleri ve ek avantajlar sunarak rekabeti artırmış durumda. İndirimli alışveriş ve ücretsiz bankacılık hizmetleri gibi ek imkanlar da sunuluyor.

Promosyonlar daha da yükselebilir!

Uzmanlar, bankaların emeklilerin zamlı maaşlarını almaya başlamasının ardından rekabetin artacağı ve promosyonların daha da yükselmesi gerektiğini belirtiyor. Önümüzdeki dönemde promosyon ödemelerinin 24 bin lira seviyelerine kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Garanti Bankası

10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL,

10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL,

15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve

20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Yapı Kredi

9.999 TL'ye kadar olana 11.250 TL,

10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 15.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 17.500 TL,

20.000 TL' nin üzerinde olana 20.000 TL promosyon veriliyor.

Halkbank

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

İş Bankası

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL.

Vakıfbank

10.000 TL - 15.000 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL

Ing Bank

Maaş bandı 0-10.000 TL arasında olanlara nakit promosyon 5.000 TL ek promosyon 9.000 TL toplam promosyon ise 14.000 TL,

Maaş bandı 10.000-15.000 TL arasında olanlara nakit promosyon 8.000 TL ek promosyon 9.000 TL toplam promosyon 17.000 TL,

Maaş bandı 15.000 TL ve 20.000 TL arasında olanlara nakit promosyon 10.000 TL ek promosyon 9.000 TL toplam promosyon 19.000 TL,

Maaş bandı 20.000 TL ve üzeri olanlara nakit promosyon 12.000 TL ek promosyon 9.000 TL toplam promosyon 21.000 TL.