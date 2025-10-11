Milyonlarca SSK, Bağkur ve memur emeklisi, 2025 yılında maaşlara yapılacak zammı merak ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, enflasyon farkına göre hazırladığı tabloda her kesimin alacağı zam oranını açıkladı. Erdursun’a göre bu dönemde memur ve memur emeklilerinin farkı daha yüksek olacak.

Enflasyon farkı belli oldu

2025’in ilk altı ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Erdursun’un hesaplamasına göre, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 16,67, memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,57 oranında zam farkı alacak.

Uzman, iki grup arasındaki farkın hesaplama yöntemlerinden kaynaklandığını belirtti.

Memur maaş zammında toplu sözleşme farkı

Erdursun, memur zammının belirlenmesinde toplu sözleşme oranlarının etkili olduğunu söyledi:

“Memurlar için fark hesaplanırken önceki dönem farkı çıkarılıp, yeni toplu sözleşme zammı ekleniyor. 2025’in ilk döneminde yüzde 6, ikinci döneminde yüzde 5’lik zam alınmıştı. Bu oranlar 2026 hesaplamasında dikkate alınacak.” 1 Aylık Diplerden Toparlanmaya Çalışan 26 Hisse İçeriği Görüntüle

İkinci yarı enflasyon tahmini

Temmuz, ağustos ve eylül aylarında sırasıyla %2,06, %2,04 ve %3,23’lük enflasyon açıklanırken; Erdursun, son çeyrekte aylık %2 civarında artış olacağını öngörüyor.

Bu tahmine göre, 6 aylık toplam enflasyon %12,96 seviyesinde olacak.

Bu durumda SSK ve Bağkur emeklileri %12,96, memur emeklileri ise yaklaşık %19,41 oranında zam alacak.

Yıl sonu enflasyon tahmini

Erdursun’a göre 2025 yılı sonunda enflasyonun %29–32 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu senaryoda, SSK ve Bağkur emeklilerine yaklaşık %13, memur ve memur emeklilerine ise %19,4 fark yansıyacak.

Ayrıca, memur maaşlarına 1000 TL taban artış yapılmasının gündemde olduğu belirtildi.

2008 sonrası emekli olanlara kritik uyarı

Erdursun, 1 Ekim 2008’den sonra göreve başlayan memurların emeklilik sistemindeki eşitsizliğe dikkat çekti:

“Eski memurlarda derece, kademe, ek gösterge dikkate alınırken; 2008 sonrası memurlarda sadece brüt maaş esas alınıyor. Bu nedenle arada ciddi farklar oluşuyor.”

Ayrıca 2008 sonrası memurların, görevden ayrıldıktan sonra 4C kapsamında prim ödeyemediklerini ve bir gün dahi SSK veya Bağkur primi yatırmaları halinde ikramiye hakkını kaybettiklerini vurguladı.

Emeklilikte gelir farkı büyüyor

Erdursun, “Çalışırken maaşlar yakın olsa da emeklilikte uçurum oluşuyor. Bu fark ilerleyen yıllarda daha büyük mağduriyetlere yol açabilir” diyerek sendikaları bu konuda çalışma yapmaya çağırdı.