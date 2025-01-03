Bugün açıklanacak olan Aralık 2024 enflasyon verisi, yaklaşık 16,5 milyon emekli ve 4 milyon memur için çok önemli olacak. Bu veri, memur ve emekli maaşlarına yapılacak 6 aylık zam oranını belirleyecek.

Zam oranı nasıl belirlenecek?

Memur ve emekli maaşlarındaki artış, 7. dönem toplu sözleşme kapsamında belirleniyor. Bu doğrultuda, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı yapılmıştı. Bu zamın ardından 5 aylık enflasyon farkı da göz önüne alındı. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarının enflasyon farkı, toplamda yüzde 14,57 oldu.

Bunun üzerine, memurlara ve emeklilere toplu sözleşme zammı olarak yüzde 6 eklenmişti. Aralık ayındaki enflasyon verisi ise, maaşlara yapılacak 6 aylık zam farkını kesinleştirecek.

SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı ne olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de zam oranı, yukarıdaki verilere göre şekillenecek. 5 aylık enflasyon farkı olan yüzde 14,57'ye ek olarak Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri ile 6 aylık zam oranı belirlenecek. Bu artış, işçi ve Bağ-Kur emeklilerini de etkileyecek.

Enflasyon beklentisi ve ekonomist görüşleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisiyle ilgili yapılan beklenti anketine 19 ekonomist katıldı. Bu ankete göre, Aralık ayında enflasyonun yüzde 1,61 oranında olması bekleniyor. Bu oranla birlikte, yıllık enflasyonun bir önceki ayda kaydedilen yüzde 47,09'dan yüzde 45,21'e düşmesi öngörülüyor.

Ekonomistlerin 2025 yılı sonu için enflasyon beklentisi ise, yüzde 27,32 olarak belirlenmiş durumda.

Kasım Ayı enflasyon verisi

Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yüzde 2,24 oranında bir artış göstermişti. Bu artış, Aralık ayı verileriyle birlikte maaşlara yapılacak zammın temelini oluşturacak.