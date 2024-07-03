Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran 2024 enflasyon verilerini yayımladı. Haziran ayında enflasyon yüzde 1,64, yıllık bazda ise yüzde 71,60 olarak tespit edildi. Bu veriler ışığında, SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklileri için temmuz ayında yapılacak zam oranı netleşti.

6 aylık enflasyon farkı ve zam oranı

Ocak-Haziran 2024 dönemindeki enflasyon oranları, sırasıyla yüzde 6,70, 4,53, 3,16, 3,18 ve 3,37 olarak gerçekleşmişti. Haziran enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 olarak belirlendi. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında maaşlarına yansıtılacak zam oranını ifade ediyor.

Refah payı beklentisi karşılanmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kısa süre önce yaptığı açıklamada, emekli ve memura refah payı zammının yapılmayacağını belirtti. Bakan Işıkhan, "En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Temmuz ayında sadece enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar maaşlara yansıtılacak" dedi. Ayrıca, asgari ücrete ara zam düşünülmediğini de vurguladı.

Emekli maaşları ne kadar artacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak. Bu zam oranı, işçi emeklisi, Bağ-Kur emeklisi ve tarım emeklisi için geçerli olacak.