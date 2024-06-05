ST. PETERSBURG (AA) - "Rusya’nın Davos’u” olarak bilinen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) 27'ncisi, 130 ülkeden üst düzey hükümet ve şirket yetkililerinin katılımıyla başladı.

Dünyanın önde gelen ekonomi forumları arasında gösterilen SPIEF, 1997’den bu yana her yıl St. Petersburg’da düzenleniyor.

Asya, Afrika ve Orta Doğu’dan yetkililer, Ukrayna Savaşı öncesinde Batılı siyasetçi ve üst düzey yöneticilerin yoğun ilgi gösterdiği forumun ana ziyaretçileri konumuna geldi.

Rus hükümeti ve şirketlerin üst düzey yetkililerinin de dahil olduğu 17 binden fazla kişinin katıldığı forumda, 136 ülkeden temsilci yer alıyor.

Foruma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ve Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa da katılacak.

SPIEF’te, Putin’in gündemdeki çok sayıda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı “ana oturum” ise 7 Haziran’da düzenlenecek.

Rusya ile katılımcı ülkeler arasında önemli ekonomik ve ticari anlaşmaların da imzalanması beklenen forum 8 Haziran’a kadar sürecek.