2025 yılı asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından net 22.104 TL olarak açıklandı. Bu yüzde 30'luk artış, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek ve milyonların gelirine doğrudan etki edecek. Yeni ücretle birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, stajyer maaşı gibi birçok ödeme kaleminde de değişiklikler yapıldı.

Asgari ücret zammıyla neler değişti?

İşsizlik maaşı

Yeni Tutar: En düşük 10.322 TL, en yüksek 20.645 TL

Önceki Tutar: En düşük 7.940 TL, en yüksek 15.880 TL

İşsizlik maaşı, yüzde 30’luk zamla birlikte 10 bin TL bandını aştı.

Kıdem tazminatı

Yeni Tutar: Yıllık brüt 26.004 TL, damga vergisi kesilmiş 25.807 TL

Önceki Tutar: Yıllık brüt 20.002 TL, damga vergisi kesilmiş 19.850 TL

Çalışanların bir yıllık kıdem tazminatı brüt tutarında ciddi bir artış sağlandı.

İhbar tazminatı

2 Haftalık: 10.223 TL

4 Haftalık: 20.446 TL

6 Haftalık: 30.669 TL

8 Haftalık: 40.892 TL

İhbar tazminatları da artırılan brüt ücretlere paralel şekilde yükseldi.

Rapor parası

Yatarak Tedavi: Günlük 433,42 TL

Ayakta Tedavi: Günlük 577,88 TL

Geçici iş göremezlik ödeneği olarak bilinen rapor parası da artırıldı.

Anneler ve stajyerler için artan destekler

İş göremezlik ödeneği (Doğum izni)

Yeni Tutar: 64.722 TL (112 günlük doğum izni için)

Önceki Tutar: 49.784 TL

Doğum iznindeki anneler için yapılan ödeme tutarı yüzde 30 arttı.

Stajyer ücretleri

Yeni Tutar: 20'den az çalışanlı yerlerde: 3.315 TL Büyük işletmelerde: 6.631 TL Önceki Tutar: 2.550 TL ve 5.100 TL



Stajyer maaşlarında ciddi bir iyileştirme yapılarak genç istihdamı desteklendi.

Sosyal yardımlara etkisi

65 yaş aylığı ve Evde Bakım Desteği

65 Yaş Aylığı: Gelir sınırı kişi başı 7.368 TL

Evde Bakım Desteği: Gelir sınırı kişi başı 14.736 TL

Yeni gelir sınırlarıyla birlikte sosyal yardım ödemelerinde de artış sağlandı.