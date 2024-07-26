Geliştirme süreci uzun yıllardır devam eden ve birçok kez ertelenen Stalker 2: Heart of Chernobyl, bir kez daha ertelendi. Ukraynalı oyun stüdyosu GSC Game World, oyunun yeni çıkış tarihini 20 Kasım 2024 olarak belirledi.

Neden ertelendi?

GSC Game World'ün oyunun direktörü Yevhen Grygorovych, bu ek iki ayın oyun içindeki "beklenmedik anomalileri" yani hataları düzeltmek için kullanılacağını belirtti. Grygorovych, "Beklemekten yorulmuş olabileceğinizi biliyoruz ve sabrınız için gerçekten minnettarız. Bu iki ek ay bize 'beklenmedik anomalileri' (ya da sizin deyiminizle 'hataları') düzeltme şansı verecek" dedi. Ayrıca, oyuncuların desteği ve anlayışı için minnettar olduklarını vurguladı.

Geçmişte yaşanan ertelemeler

Stalker 2, ilk olarak 5 Eylül 2024 olarak belirlenen çıkış tarihinden önce de birçok kez ertelenmişti. Geliştirme sürecinde karşılaşılan zorluklar ve geri bildirimlerin dikkate alınması, oyunun çıkış tarihinin tekrar tekrar ertelenmesine neden olmuştu. Stüdyo, özellikle post-apokaliptik dünya ve hikaye anlatımına büyük önem veriyor.

Yaklaşan geliştirici prömiyeri

GSC Game World, 12 Ağustos 2024 tarihinde Xbox ile birlikte bir Stalker 2 geliştirici prömiyeri düzenleyeceğini açıkladı. Bu etkinlikte, oyunun pek çok detayı hayranlarla paylaşılacak ve hikaye görevlerinden birinin tam sürümü gösterilecek.

Stalker 2: Heart of Chernobyl, PC ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek ve hayranlarına zengin bir hikaye, derin bir atmosfer ve gerilim dolu bir oyun deneyimi sunmayı vaat ediyor. Oyunun yeni çıkış tarihinin açıklanması, oyuncuların heyecanını artırırken, geliştiriciler de en iyi deneyimi sunmak için çalışmalarına devam ediyor.