Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,8 artarak 5 milyon 58 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında güncel veriler

Altın fiyatları haftanın açılışında en düşük 4 milyon 913 bin TL, en yüksek 5 milyon 77 bin 999,5 TL seviyelerini gördü. Cuma gününü 4 milyon 970 bin TL’den tamamlayan standart altının kilogram fiyatı, bugün 5 milyon 58 bin TL olarak kaydedildi.

KMKTP’de toplam işlem hacmi 7 milyar 425 milyon 129 bin 861,88 TL, işlem miktarı ise 1.478,32 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 7 milyar 897 milyon 989 bin 355,98 TL olarak gerçekleşti.

En çok işlem yapan kurumlar

Bugünkü altın işlemlerinde öne çıkan kurumlar şöyle:

Vakıf Katılım Bankası

Uğuras Kıymetli Madenler

Ahlatcı Metal Rafineri

İstanbul Altın Rafinerisi

Altın fiyatları tablosu

Gösterge Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Ağırlıklı Ortalama TL/Kg 4.970.000 4.913.000 5.077.999,5 5.058.000 5.011.962,30 Dolar/Ons 3.739,50 3.681,55 3.811,00 3.803,00 3.792,81