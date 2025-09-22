Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,8 artarak 5 milyon 58 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında güncel veriler
Altın fiyatları haftanın açılışında en düşük 4 milyon 913 bin TL, en yüksek 5 milyon 77 bin 999,5 TL seviyelerini gördü. Cuma gününü 4 milyon 970 bin TL’den tamamlayan standart altının kilogram fiyatı, bugün 5 milyon 58 bin TL olarak kaydedildi.
KMKTP’de toplam işlem hacmi 7 milyar 425 milyon 129 bin 861,88 TL, işlem miktarı ise 1.478,32 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 7 milyar 897 milyon 989 bin 355,98 TL olarak gerçekleşti.
En çok işlem yapan kurumlar
Bugünkü altın işlemlerinde öne çıkan kurumlar şöyle:
-
Vakıf Katılım Bankası
-
NMGlobal Kıymetli Madenler
-
Uğuras Kıymetli Madenler
-
Ahlatcı Metal Rafineri
-
İstanbul Altın Rafinerisi
Altın fiyatları tablosu
|Gösterge
|Önceki Kapanış
|En Düşük
|En Yüksek
|Kapanış
|Ağırlıklı Ortalama
|TL/Kg
|4.970.000
|4.913.000
|5.077.999,5
|5.058.000
|5.011.962,30
|Dolar/Ons
|3.739,50
|3.681,55
|3.811,00
|3.803,00
|3.792,81