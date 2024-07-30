Star Wars serisinin unutulmaz filmi "Jedi'ın Dönüşü"nde Prenses Leia'nın giydiği ikonik altın bikini kostümü, Dallas, Texas'taki Heritage Auctions müzayede evinde düzenlenen açık artırmada 5 milyon 788 bin TL'ye satıldı. Carrie Fisher tarafından canlandırılan Prenses Leia'nın bu unutulmaz kostümü, Star Wars hayranları ve koleksiyonerler tarafından büyük ilgi gördü.

Rekor kıran satış

Müzayede evi yetkilileri, altın bikini kostümünün açık artırmada büyük bir çekişmeye sahne olduğunu ve beklenenden çok daha yüksek bir fiyata satıldığını belirtti. Kostüm, 175 bin dolarlık satış fiyatıyla (5 milyon 788 bin TL), Star Wars koleksiyonları arasında rekor kıran bir değere ulaştı. Bu yüksek fiyat, serinin hayranlarının ve koleksiyoncularının Prenses Leia'nın ikonik karakterine ve kostümüne olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

1983'ten günümüze taşınan bir miras

1983 yılında vizyona giren ve Richard Marquand tarafından yönetilen "Jedi'ın Dönüşü", Star Wars serisinin üçüncü filmi olarak sinema tarihine geçti. Prenses Leia'nın altın bikinisi, filmin en unutulmaz sahnelerinden birinde yer aldı ve yıllar boyunca popüler kültürde ikonik bir simge haline geldi. Kostüm, tasarımcı Richard Miller tarafından özenle hazırlanmış yedi parçadan oluşuyor ve bikininin yanı sıra çeşitli takılar da içeriyor.