ABD'li kahve zinciri Starbucks, mali takviminde 30 Haziran'da sona eren üç aylık dönemi üçüncü çeyrek olarak kabul ederek finansal sonuçlarını açıkladı.

Starbucks'ın küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları, nisan-haziran döneminde yüzde 3 oranında azaldı. Şirketin Kuzey Amerika'daki satışları yüzde 2, uluslararası satışları ise yüzde 7 oranında geriledi. Bu düşüş, şirketin global operasyonlarında yaşanan zorlukları gözler önüne serdi.

Gelir beklentilerin altında

Starbucks'ın toplam net geliri, nisan-haziran döneminde yüzde 0,6 düşüşle 9,11 milyar dolara indi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 9,16 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Piyasa beklentileri ise şirketin gelirinin 9,24 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Şirketin hisse başına karı, geçen senenin nisan-haziran döneminde 99 sentten bu yılın aynı döneminde 93 sente indi. Hisse başına kar bu dönemde piyasa beklentilerine paralel bir seyir izledi.

Boykotların etkisi

Starbucks, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykot kampanyalarından olumsuz etkilenmişti. Bu durum, şirketin finansal sonuçlarına yansıdı. Geçen yıl ekim-aralık döneminde Orta Doğu'daki mağazalardaki satışların düşmesi, yıllık satış tahminlerinin revize edilmesine neden olmuştu. Ocak-mart döneminde şirketin geliri yüzde 2, küresel satışları ise yüzde 4 azalmıştı.