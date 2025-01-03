2025 yılına girmemizle birlikte, Türkiye’deki enflasyon oranları ve zamlar gündem yaratmaya devam ediyor. TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon oranı yüzde 44,38 olurken, Starbucks’ın ürünlerine yaptığı büyük zamlar, sosyal medya platformu Ekşi Sözlük’te tartışma konusu oldu. Bir kullanıcı, bazı ürünlerde yüzde 50'yi bulan zamların uygulandığını belirterek fiyatların arttığını yazdı.

Fiyat artışları Ekşi Sözlük’te gündem oldu

Starbucks’ın yeni fiyatlandırma politikası, özellikle 27 Aralık ile 3 Ocak tarihli iki benzer siparişte dikkat çeken farklar yaratmış durumda. Aynı siparişte iki ürün arasında yaklaşık 100 TL’lik fark gözlemleniyor. Starbucks'ın yeni fiyatları arasında en dikkat çeken ürünlerden biri, Tall Americano’nun 102 TL’ye yükselmesi oldu. Mini cookie’ler 145 TL, cheesecake ise 175 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Bazı kullanıcılar fiyat artışını yüksek buldu, bazılarıysa makul buldular

Ekşi Sözlük’teki tartışmalar, yeni fiyatların ne kadar adil olduğu yönünde ikiye bölünmüş durumda. Bir grup kullanıcı, yapılan zamları oldukça yüksek bulurken, diğerleri ise Starbucks fiyatlarının hala birçok 3. nesil kahveciye kıyasla daha ucuz olduğuna dikkat çekiyor.