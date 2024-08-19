Fırlatma öncesinde yaşanan teknik arızalar nedeniyle iki kez ertelenen uçuşta, görev esnasında dört yeni helyum kaçağı daha meydana geldi. Manevra iticilerinde yaşanan sorunlar, astronotların Dünya’ya dönüşünü engelledi.

Astronotların durumu ne olacak?

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, bu tür aksaklıkların uzay araçlarının test süreçlerinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti. NASA ve Boeing'in, astronotların güvenli dönüşünü sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Mirahmetoğlu, 2025 yılına kadar dönüş yapılamamasının olağanüstü bir durum olacağını söyledi.

Alternatif dönüş senaryoları

Astronotların dönüşü için Rus Soyuz kapsülü veya SpaceX’in Dragon kapsülü gibi alternatifler üzerinde duruluyor. Ancak bu süreçte NASA’nın sabır ve özenle hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Deneyimli astronotlar

Mahsur kalan astronotlar Sunita Williams ve Barry Wilmore’un, bu tür zorlu görevlerde deneyimli olduklarını belirten Mirahmetoğlu, NASA ve Boeing’in çabalarıyla güvenli bir dönüşün mümkün olduğuna inandığını ifade etti.