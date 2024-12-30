2024 yılının son günlerine yaklaşırken, Valve tarafından Steam’in en çok satan oyunları açıklandı. Brüt kazanç miktarına göre hazırlanan liste, bu yılın en popüler ve kazançlı oyunlarını gözler önüne serdi.

Platinum listesi: Devlerin yarışı

En çok satanlar arasında yer alan Platinum kategorisinde, hem eski devler hem de 2024’te çıkan yeni yapımlar dikkat çekti. İşte zirvede yer alan bazı oyunlar:

Apex Legends

Counter-Strike 2

Helldivers 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Baldur’s Gate 3

Call of Duty: Black Ops 6

Elden Ring (Shadow of the Erdtree genişleme paketi)

Palworld

Black Myth: Wukong

Oynaması ücretsiz oyunlar olan Apex Legends ve Dota 2, kazançlarıyla zirvedeki yerlerini korurken, Baldur’s Gate 3 ve Elden Ring içerik güncellemeleriyle ilgi odağı oldu.

Gold listesi: Spor ve rol yapma oyunları ön planda

Gold kategorisinde ise spor ve rol yapma oyunları öne çıktı:

EA Sports FC 25

Path of Exile 2

Dragon Ball: Sparking! ZERO

Cyberpunk 2077

Silver listesi: Çeşitlilik ön planda

Silver kategorisinde çok farklı türlerden oyunlar dikkat çekti:

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Hogwarts Legacy

Granblue Fantasy: Relink

Tekken 8

Dragon’s Dogma 2

Ghost of Tsushima

Red Dead Redemption 2

Bronze listesi: Geniş yelpazede popüler oyunlar

Bronze kategorisinde klasiklerden yeni yapımlara kadar birçok oyun yer aldı:

Fallout 4

Monster Hunter World

Silent Hill 2

Persona 3 Reload

Hades 2

The Finals

Sea of Thieves

Öne çıkan detaylar

Monster Hunter Wilds, yalnızca ön siparişle bile listeye girmeyi başardı.

Fallout 4, eski bir yapım olmasına rağmen halen büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Starfield’ın listeye girememesi, sürpriz sonuçlardan biri olarak dikkat çekti.

Like a Dragon: Infinite Wealth gibi 2024’te çıkan bazı popüler oyunlar ise ilk 100’e giremedi.

Çeşitlilik ve yenilik öne çıkıyor

2024’te hem yeni çıkan oyunlar hem de yıllardır popülerliğini koruyan yapımlar listelerde yer buldu. Valve’ın paylaştığı bu veriler, oyuncuların tercihlerinin geniş bir yelpazeye yayıldığını ve oyun dünyasında rekabetin her geçen gün daha da arttığını gözler önüne seriyor.