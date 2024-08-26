Dijital oyun platformu Steam, eş zamanlı oyuncu sayısında büyük bir başarıya imza attı. Temmuz 2024'te kaydedilen 36,9 milyon eş zamanlı oyuncu rekorunu geride bırakarak, Ağustos ayında 37,2 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu artışın arkasında, Black Myth: Wukong gibi popüler oyunların büyük etkisi bulunuyor.

Black Myth: Wukong etkisi

Steam’in yeni rekorunda büyük rol oynayan oyunlardan biri, kısa sürede büyük bir ilgi gören Black Myth: Wukong oldu. Oyun, sadece üç gün içinde 10 milyon kopya satışı yaparak beklentileri aşarken, aynı zamanda platformda 861.659 eş zamanlı oyuncu ile ikinci sıraya yerleşti. Bu başarının, Steam’in kullanıcı tabanını daha da genişletmesi bekleniyor.

Counter-Strike ve Dota 2

SteamDB verilerine göre, platformun en popüler oyunları arasında Valve’ın efsanevi oyunları Counter-Strike 2 ve Dota 2 hala zirvedeki yerini koruyor. Özellikle Counter-Strike 2, milyonlarca oyuncuyu bünyesinde barındırarak birinci sırada yer alırken, Dota 2 üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Bu oyunların popülerliği, Steam’in oyuncu sayısındaki artışın önemli bir etkeni olmaya devam ediyor.

Steam, sadece bir oyun platformu değil, aynı zamanda dev bir sosyal ağa dönüşmüş durumda. Milyonlarca oyuncunun bir araya geldiği bu platform, oyun severlerin sadece oyun oynamakla kalmayıp, sosyal etkileşimlerde bulunduğu, içerik paylaştığı ve oyun dünyasının bir parçası haline geldiği bir merkez haline geldi.