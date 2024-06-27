Valve, bu yılki Steam Summer Sale için heyecanı artırmak adına sürprizlerin ilk işaretlerini verdi. İndirime girecek oyunlar arasında geniş bir yelpaze bulunuyor.

İndirime girecek oyunlar arasında şunlar yer alıyor:

Rain World

Palworld

iRacing

Disney Dreamlight Valley

Supermarket Simulator

Kebab Chefs! Restaurant Simulator

Manor Lords

Stellaris

The Planet Crafter

Content Warning

Party Animals

Ultimate Chicken Horse

Roboquest

Batman: Arkham Knight

Yeni Kategoriler ve Büyük İndirimler

Yayınlanan teaser klibinde, "Dahası, Summer Sale Deep Discounts adlı yeni kategorimizde eğlenceye hazır olun" ifadesi yer alıyor. Bu kategoride yüzde 95'e varan indirimlerin olacağı belirtiliyor. Bu büyük indirimler, oyunseverler için harika fırsatlar sunacak.

Steam Deck İndirimleri

Valve, bazı Steam Deck modellerini de Summer Sale kapsamında indirime soktu. Ancak, bu indirimlerin Türkiye'ye yansıması henüz bilinmiyor. Steam Deck sahibi olmak isteyenlerin bu fırsatı kaçırmamaları öneriliyor.