Valve, bu yılki Steam Summer Sale için heyecanı artırmak adına sürprizlerin ilk işaretlerini verdi. İndirime girecek oyunlar arasında geniş bir yelpaze bulunuyor.
İndirime girecek oyunlar arasında şunlar yer alıyor:
- Rain World
- Palworld
- iRacing
- Disney Dreamlight Valley
- Supermarket Simulator
- Kebab Chefs! Restaurant Simulator
- Manor Lords
- Stellaris
- The Planet Crafter
- Content Warning
- Party Animals
- Ultimate Chicken Horse
- Roboquest
- Batman: Arkham Knight
Yeni Kategoriler ve Büyük İndirimler
Yayınlanan teaser klibinde, "Dahası, Summer Sale Deep Discounts adlı yeni kategorimizde eğlenceye hazır olun" ifadesi yer alıyor. Bu kategoride yüzde 95'e varan indirimlerin olacağı belirtiliyor. Bu büyük indirimler, oyunseverler için harika fırsatlar sunacak.
Steam Deck İndirimleri
Valve, bazı Steam Deck modellerini de Summer Sale kapsamında indirime soktu. Ancak, bu indirimlerin Türkiye'ye yansıması henüz bilinmiyor. Steam Deck sahibi olmak isteyenlerin bu fırsatı kaçırmamaları öneriliyor.