PC oyunculuğunun vazgeçilmez platformlarından biri olan Steam, 2024 yılında oyun dünyasında dikkat çeken bir trendle karşı karşıya kaldı. Steam verilerine göre, 2024’te platforma eklenen 18.992 oyunun %79’u, neredeyse hiç oynanmadı ya da satın alınmadı.

Bu durum, Steam’in içerik politikasının ve oyuncuların seçim alışkanlıklarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Steam’de “Profile Features Limited” oyunlar nedir?

Valve’ın “Profile Features Limited” (sınırlı özelliklere sahip) kategorisi, bir oyunun başlangıçta satış ve popülerlik eşiğini geçene kadar sınırlı statüde kalmasını ifade ediyor. Bu kategorideki oyunlar, başarımlar, oyun kartları ve diğer profil özelliklerinden yoksun.

Bu sistem, düşük kaliteli veya dolandırıcılık amacı güden oyunları filtrelemek amacıyla oluşturuldu. Oyunun sınırlı statüden çıkabilmesi için belirli bir satış miktarına ve oyuncu kitlesine ulaşması gerekiyor. Ancak bu eşik, özellikle 2024 yılında birçok oyun için aşılamaz bir engel haline geldi.

2024’te yayınlanan oyunların çoğu ilgi görmedi

2024 yılında Steam’e eklenen 19.000 oyundan yalnızca 4.041’i sınırlı statüsünden çıkmayı başardı. Bu, geri kalan 14.951 oyunun yeterince oyuncuya ulaşamadığını ve sınırlı statüde kaldığını gösteriyor.

SteamDB verilerine göre, Steam’de sınırlı statüde kalan oyun oranı yıllar içinde artış gösteriyor:

2020: %66

2022: %72

2024: %79

Bu artış, platforma her geçen yıl daha fazla düşük kaliteli oyunun eklendiğini ve oyuncuların kaliteli içeriklere ulaşmakta zorlandığını ortaya koyuyor.

Valve’ın sınırlama politikasının önemi

Bazı oyuncular ve geliştiriciler, Valve’ın sınırlama politikasını kaldırması gerektiğini savunsa da, bu politikanın platformun güvenilirliği için önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Eğer bu sınırlamalar olmasaydı, Steam’in dolandırıcılık, düşük kaliteli oyunlar ve içerik çöplüğüne dönüşme riski büyürdü.

Sınırlama politikası sayesinde kaliteli içerikler daha fazla ön plana çıkarken, oyuncular da daha güvenilir bir deneyim yaşayabiliyor.

2025 için beklentiler neler?

2025 yılına hızlı bir başlangıç yapan Steam, sadece yılın ilk 13 gününde 444 yeni oyunu platforma ekledi. Ancak bu oyunların %87’si sınırlı statüde kaldı. Bu oran, 2025’te de trendin devam edeceğini gösteriyor.