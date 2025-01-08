Steam oyuncuları arasında oldukça popüler olan eğlenceli parti oyunu Party Quiz, yapımcısının yaptığı açıklamaya göre önümüzdeki hafta itibarıyla ücretli sisteme geçiyor. Oyunun tam sürümü 7 dolarlık (yaklaşık 250 TL) bir fiyatla satışa sunulacak. Ancak, oyunu daha önce indiren kullanıcılar, oyunu ücretsiz olarak kütüphanelerinde tutmaya devam edecek.

Party Quiz nedir ve neden popüler?

Party Quiz, arkadaşlarınız ve ailenizle birlikte eğlenebileceğiniz bir bilgi yarışması oyunudur. Minimum üç oyuncuyla oynanabilen bu oyun, katılımcılara hem ev sahibi hem de oyuncu olma imkânı sunuyor. Steam Workshop desteği sayesinde oyuncular, topluluk tarafından oluşturulan çeşitli soru paketlerini indirerek oyunu kişiselleştirebiliyor. Farklı zorluk seviyeleri ve içerikler sayesinde her oyun deneyimi benzersiz hale geliyor.

Party Quiz minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Microsoft® Windows® 7 (64 bit)

Microsoft® Windows® 7 (64 bit) İşlemci: 64 çift çekirdekli işlemci

64 çift çekirdekli işlemci RAM: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: DirectX 11.0 destekli ekran kartı

DirectX 11.0 destekli ekran kartı Depolama Alanı: 300 MB boş alan

300 MB boş alan Ses Kartı: Varsayılan ses kartı

Kısa Süreliğine Ücretsiz

Party Quiz, ücretli hale gelmeden önce kısa bir süre daha ücretsiz olarak indirilebilecek. Oyunun eğlenceli dünyasına katılmak ve tam sürüm fiyatı olan 7 dolar (yaklaşık 250 TL) ödemek zorunda kalmamak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.