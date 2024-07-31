Stellantis, 2024'ün ilk yarısında ürün odaklı bir geçiş yılı olarak nitelendirildi. Bu kapsamda şirket, yılın ilk yarısında net gelirini 85 milyar avro seviyesinde gerçekleştirdi. Şirketin net karı ise 5,6 milyar avro oldu. CEO Carlos Tavares, bu dönemde en az 20 yeni ürünü pazara süreceklerini belirtti ve bu ürün hamlesinin, şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini artıracağını vurguladı.

Sermaye iadesi ve yatırımcı stratejileri

Stellantis, ilk yarıda 6,7 milyar avro sermaye iadesi gerçekleştirdi. Bu sermaye iadesinin 3 milyar avrosu, 2024 hisse geri alım programının hızlandırılmasıyla oluştu. Şirket, 2024 sonuna kadar en az 7,7 milyar avro iade taahhüdünü sürdürüyor. Bu strateji, yatırımcı güvenini artırma ve hissedar değerini maksimize etme amacı taşıyor.

Operasyonel performans ve küresel liderlik

Stellantis, 2024'ün ilk yarısında yüzde 10'luk marja sahip 8,5 milyar avroluk düzeltilmiş faaliyet geliri (AOI) açıkladı. Şirket, ABD'de şarj edilebilir hibrit araç satışlarında birinci sırada yer alırken, düşük emisyonlu araç (LEV) satışlarında ikinci sırada bulunuyor. Ayrıca, Orta Doğu ve Afrika'da pazar payında ilk sırayı aldı ve Avrupa ile Güney Amerika'da pazar payı ve ticari araç liderliğini sürdürdü.

Yeni ürün lansmanları ve gelecek planları

2024 yılı içinde, Stellantis 10 yeni ürünü piyasaya sürdü ve yıl sonuna kadar en az 20 yeni ürünü daha tanıtmayı planlıyor. Şirket, makroekonomik belirsizliklere rağmen, 2024'te çift haneli AOI marjını korumayı ve pozitif endüstriyel serbest nakit akışı sağlamayı hedefliyor.

CEO Carlos Tavares'in açıklamaları

Stellantis CEO'su Carlos Tavares, şirketin ilk yarı performansının beklentilerinin altında kaldığını, ancak bu durumu düzeltmek için gerekli adımları attıklarını belirtti. Tavares, "Heyecan verici bir ürün hamlesi başlattık ve bu yıl en az 20 yeni aracı pazara süreceğiz. Özellikle Kuzey Amerika'da uzun vadede potansiyelimizi en üst seviyeye taşımak adına önemli işlerimiz var." ifadelerini kullandı. Tavares ayrıca, ekibin çalışmalarına ve bağlılıklarına teşekkür etti.