Jurassic serisinden Indiana Jones’a Er Ryan’ı Kurtarmak’tan Sıkıysa Yakala’ya kadar birçok sevilen filme imza atan Steven Spielberg, yeni filmi için çalışmalara başladı. Spielberg, dramatik ve gerçekçi The Fabelmans’ın ardından yine bilim kurgu türüne geri dönmeye hazırlanıyor. İsimsiz yeni projesi için Jurassic serisinde de birlikte çalıştığı senarist David Koepp ile yeniden bir araya gelecek. Filmin sadece UFO’ları konu alacağı biliniyor. Filmin vizyon tarihini 15 Mayıs 2026 olarak belirlediklerini duyurdu

Editör: Sude Kula