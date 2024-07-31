Süper Lig'e yükselen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bu yılı Avrupa kulüplerini izleyerek geçirdiğini belirten Stoilov ''Deli olduğumu düşünebilirsiniz ama orta sıralar için mücadele etmek bana göre değil Avrupa kupaları için savaşacağız'' ifadelerini kullandı.

“Yeni hedefler konusunda çalışmalarımız sürüyor”

Geçen sene taraftar desteği ile zor günleri kolaylaştırdıklarına dikkat çeken Stanimir Stoilov, “Geçen sene inanılmaz bir takım olduk. İnanılmaz bir destek vardı. Başarımızın nedenlerinden birisi birlik olmamızdı. İyi günde kötü günde bir birlik olduk ve zor günleri kolay şekilde açtık. Bu günler geride kaldı ve artık yeni hedefler konusunda çalışmalarımız sürüyor” dedi.

“Herkese karşı zafer kazanmak için savaşacağız”

Stoilov, “Önümüzde yeni bir meydan okuma var. Bunun farkındayız. Zor olacağını da biliyoruz. Ben takımım ve şahsen kimseden çekinmiyorum. Biz taraftarlarımızın, kulüp ve oyuncular olarak büyük bir birlik içerisindeyiz. Hepimiz aynı yönde çalışıyoruz. Bir planımız var ve onu takip ediyoruz. Taraftarlarımızın da görmeyi istediği takımı göstermek istiyoruz. Ligin ilk maçından itibaren iyi bir Göztepe olduğunu göstermek istiyoruz. Taraftarlarımızın transferler konusunda hayal kırıklığını anlıyorum fakat bu uzun bir süreç. İlk maçtan itibaren herkesi yenmek için sahada olacağız. Geçen sene ‘Üst lige çıkacağız’ diye bir söz vermiştim. Şimdi de başka bir söz veriyorum. Sahada kim olursa olsun, 11 oyuncu da olsa herkese karşı zafer kazanmak için savaşacağız. Taraftarlarımızın gurur duymasını sağlayacağız” diye konuştu.

“Sahada savaşan bir Göztepe göreceksiniz”

Stoilov, “Kulübümüz için taraftarlarımızın önemini biliyorum. Taraftarlar olmadan büyük bir kulüp olunamaz. Bu bize zorunluluk getiriyor. Göztepe olarak ilk dakikadan son dakikaya kadar her şeyimizi vermemiz gerekiyor. Taraftarlarımızın duygularını karşılık vermek gerekiyor. Tabi ki bazen kazanır bazen kazanamazsın. Ama bu isteği görmek istersiniz. Biz de bunun için çabalıyoruz. Taraftarlarımızın iyi günde kötü günde arkamızda olmalarına ihtiyacımız var. İlk günden itibaren onların desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz. Süper Lig tecrübesini ilk defa yaşayacak oyuncular var. Yeni transfer konusu gündemde. Kulüp için finansal anlamda da sık dokuyoruz. En iyi oyuncuları getirmek istiyoruz. Milli oyuncuları kadromuza kattık. Daha fazla da milli oyuncu takımda görmek istiyoruz. Yeni sezon öncesinde sahada savaşan bir Göztepe göreceksiniz” şeklinde konuştu.

“Ben ilk şansa inanan bir adamım”

İkinci şansa inanmadığını dile getiren Stoilov, “İkinci şansa çok inanmıyorum. Göztepe gibi bir kulüp olduğumuz için ilk şansını iyi kullanacak oyunculara ihtiyacımız var. Çok sıkı çalışıyoruz ve gelişime açık oyuncuları çok ileriye getirebiliyoruz. Bu tarz oyuncuları tercih ediyorum. Hocalar bu tarz oyunculardan yıldız oyuncu ortaya çıkartabilirler. Geçen yıl ligin ikinci yarısında Diouf’u kadrodan çıkarıp yerine Dennis’i kadroya aldık ve bu tepki çekti. 6 ay sona bu karar ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Ben ilk şansa inanan bir adamım” diye konuştu.

“Hedef Avrupa”

Stoilov, “Hocalık kariyerimde her zaman bir şeyler kazanmak için savaştım. 2’nci Lig’de de olsak hedefimiz şampiyonluktu. Daha ileriye ulaşmaya çalışan bir insanım. Avrupa maçlarını izledik ve çalışarak geçirdik. Onlar Avrupa’da oynarken biz çalışıyorduk ve bu benim hoşuma gitmedi. Oralarda bizim olmamız gerekiyordu. Her şeyimizi verirsek hedeflerimizi gerçekleştirmek adına çok çalışırsak başarılı oluruz. Benim bir yazımı daha Avrupa maçları izleyerek geçirecek zamanım yok. Harika taraftarlarımız ve stadyumumuz için Avrupa için oynamak için çabalayacağız. Belki bu sene bu hedefi gerçekleştiremeyiz ama yine de savaşan bir takımımız olacak. İlk kez belirtiyorum ama bu takım Avrupa için mücadele edecek. Orta sıralarda bitirmeyi hedefleyen bir takım değiliz. Üst sıraları hedefleye bir takımız. İyi bir takımız ve oyuncularımız ile beraber Avrupa hedefimizi yerine getirmek için varımızı yoğumuzu vereceğiz” ifadelerini kullandı.



