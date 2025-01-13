Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe kendi evinde İstanbul temsilcisi Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma öncesinde Göztepe teknik Direktörü Stanimir Stoilov’un geçtiğimiz hafta Galatasaray karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Fair-Play ödülü verildi. Fair-Play ödülünün ardından Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, “Stoilov’a teşekkür ediyoruz. Bu açıklama diğer herkese de bir örnek olması gerektiğini düşünüyoruz. Göztepe Kulübüne teşekkür ediyorum. Göztepe ailesinin söylediklerinden feyz alsalar futbolumuz daha temiz bir hale gelir” ifadelerini kullandı.