Trendyol Süper Lig için gün sayan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Slovenya kampından önemli açıklamalarda bulundu. Kamp dönemi ve takımın genel performansından memnun olduğunu ifade eden Stoilov, öz eleştiri yapmayı da ihmal etmedi.

Stoilov'un öz eleştirisi ve beklentileri

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Slovenya kampında takımın performansını değerlendirirken, eksiklikler ve geliştirilecek yönler hakkında açık yürekli açıklamalarda bulundu. "Oynadığımız üç hazırlık maçında futbolcular, elinden gelenleri en iyi şekilde yapmaya çalıştılar, iyi olan şeyler ve eksik olan şeyler vardı" diyen Stoilov, özellikle dinamizm ve taktiksel anlamda gelişmeleri gerektiğini vurguladı. "Geçen seneki seviyeden daha üst bir seviyede mücadele edeceğiz. Dinamizmimizi geliştirmemiz, taktiksel ve organizasyon anlamında da daha iyi olmamız gerekiyor ve aynı zamanda da öz güvenli bir şekilde sahada olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Takımın yeni transferlere ihtiyacı

Stoilov, takıma katılan yeni oyuncular hakkında konuşurken, "Onlara gerçekten inandığımız ve bu takıma katkı sağlayacaklarına inandığımız için buraya getirdik. Şimdi kendilerini sahada gösterme zamanı" dedi. Ayrıca, takımın özellikle santrfor pozisyonunda iki oyuncuya daha ihtiyaç duyduğunu ve bu transferlerin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesini beklediğini belirtti.

Slovenya kampı ve takım bütünleşmesi

Göztepe'nin Slovenya kampında, takıma yeni katılan oyuncuların mevcut kadrodaki futbolcularla kaynaşarak bütünleşmesi teknik heyeti ve yönetimi memnun etti. Altyapıdan yetişen Yalçın Kayan, geçen sezon takıma dahil olan Doğan Erdoğan ve yeni savunma oyuncusu Djalma Silva, kamp döneminde birlikte zaman geçirerek takım içindeki uyumu güçlendirdi. Kaptan Yalçın Kayan, yeni oyuncuların adaptasyonunda önemli bir rol oynadı.

Savunma hattına yeni takviye

Göztepe, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Novatus Dismas Miroshi'yi kadrosuna dahil etti. 2002 doğumlu sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2002 doğumlu defans oyuncusu Novatus Dismas Miroshi ile 4 yıllık sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi.