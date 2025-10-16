Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımının Avrupa kupalarına katılma hedefini yineledi. “Hayalimizin ardından hep beraber gitmeliyiz” diyen Stoilov, sıkı çalışmayla başarıya ulaşacaklarına inandığını söyledi.

"Avrupa kupalarına katılabiliriz"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, takımının Avrupa kupalarına katılma şansına sahip olduğunu söyledi.

Göztepe'nin Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde antrenman öncesi gazetecilere konuşan Bulgar teknik adam, sezona büyük hedeflerle başladıklarını ifade etti.

“Savunmada gelişme var, hücumda rekabeti artıracağız”

Stoilov, sezonun ilk 8 haftasında hak ettikleri puanları aldıklarını belirterek, savunmada geçen sezona göre çok daha kompakt bir yapı oluşturduklarını söyledi.

Ancak hücum hattında birçok gol pozisyonunu değerlendiremediklerini vurgulayan Stoilov, şu ifadeleri kullandı:

"Takımda bazı pozisyonlarda, özellikle hücum hattında rekabeti artırmamız gerekiyor. Bunun için yeni yıla kadar toplayabileceğimiz maksimum puanı almalıyız. Ardından gerekli dokunuşları takıma yapacağız."

“Bu hayalimizin ardından hep beraber gitmeliyiz”

Avrupa hedefini yineleyen Stoilov, Göztepe taraftarına ve kulüp yapısına övgülerde bulundu:

“Eksiklerimiz var, bunun farkındayız. Muhteşem stadımızda ve taraftarlarımızla hep beraber kurduğumuz bu hayale ulaşabileceğimize inanıyorum.

Çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bir kulüp 2-3 yıl iyi çalışırsa mutlaka başarıya ulaşır. Umarım bu yıl bu hedefe ulaşırız.

Er ya da geç zaten olacak. Bu genç, dinamik ve istekli takımımızla Avrupa’ya gideceğimize inanıyorum.”

“Önce Alanyaspor, sonra Galatasaray”

Göztepe’nin önünde zorlu bir fikstür bulunduğunu hatırlatan Stoilov, Pazar günü deplasmanda Alanyaspor’la karşılaşacaklarını ve ardından Galatasaray maçına odaklanacaklarını söyledi.

Stoilov, “Her maç bizim için bir sınav. Avrupa hedefimiz için her puan büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.