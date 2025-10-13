Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Ivaylo Petkov, Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov hakkında övgü dolu sözler söyledi. “Göztepe iyi futbol oynuyor, Stoilov çok başarılı bir teknik adam” dedi.

Petkov: “Göztepe çok iyi bir yolda”

Türkiye’de futbolculuk döneminde Fenerbahçe, İstanbulspor ve Ankaragücü formalarını giyen, şu anda ise Bulgaristan ekibi FK Arda’nın sportif direktörlüğünü yapan Ivaylo Petkov, Göztepe ve vatandaşı teknik direktör Stanimir Stoilov hakkında konuştu.

Türkiye’de 8 yıl boyunca forma giyen ve 2003-2004 sezonunda Christoph Daum yönetiminde Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Petkov, sarı-kırmızılıların performansını değerlendirirken, “Göztepe çok iyi bir yolda. Stoilov çok tecrübeli bir hoca, başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

“Stoilov çok iyi bir teknik adam”

Petkov, Stoilov’la Bulgaristan Milli Takımı’nda birlikte oynadıklarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Hocanın ilk takımı Litex Lovech’ti. Bulgaristan ve Kazakistan’da çok önemli işler yaptı. Astana’yı Şampiyonlar Ligi’ne taşıması çok büyük bir başarıydı. Stoilov futbolu çok iyi biliyor.”

Deneyimli futbol adamı, Göztepe’nin futbol anlayışını da beğendiğini vurguladı:

“Göztepe bu sezon üçüncü sırada. Geçen sezon da çok iyi oynuyorlardı. En önemlisi takım iyi futbol oynuyor. Oyuncular hocayla uyum içinde. Bu futbolcular ileride büyük transferler yapacak.”

“Türkiye’den teklifler geliyor”

Petkov, şu anda sportif direktör olarak görev yaptığı FK Arda’daki rolünden memnun olduğunu belirterek, teknik direktörlük düşünmediğini ifade etti: