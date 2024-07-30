Ticaret Bakanlığı, perakende ve e-ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren bazı satıcıların tüketicilere yönelik ticari reklam ve uygulamalarında sınırlı stokla satışa sundukları ürünlerle ilgili stok bilgisine yer vermeyerek tüketici mağduriyetine yol açmaları nedeniyle harekete geçti.

Tüketici mağduriyetleri ve alınan önlemler

Tüketicilerin, gerek arama motorları aracılığıyla gerek doğrudan internet sitesi veya uygulamalar üzerinden herhangi bir stok sınırlaması bilgisi olmadan satışta olduğunu görüntülediği veya sepete ekleyebildiği ürünleri daha sonra stokta bulunmadığı gerekçesiyle satın alamadığı veya satın alma işlemi tamamlandıktan sonra teslim alamadığı tespit edildi.

Bakanlık, hem tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hem de sektörün etkin şekilde işleyişinin sağlanması amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) aracılığıyla üye firmaların bilgilendirilmesini talep etti.

Stok bilgisinin paylaşılması zorunluluğu

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği uyarınca, satışa sunulan ürünle ilgili bir stok sınırı varsa bu bilginin tüketicilere açıkça verilmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekildi. Bu bilgiye yer verilmemesinin mevzuata aykırılık oluşturacağı belirtildi.

Yazıda, "Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaşması olarak kabul edilmiyor. 'Stok bilgisinin teslimat adresine göre değişebileceği' bilgisinin üyelik aşamasından önce sunulması gerekiyor." ifadesine yer verildi. Bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulu, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalarla ilgili denetim yapmaya ve tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumaya devam ediyor.

Tüketici Hakları Derneği'nin görüşü

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, e-ticaret sektöründe şeffaflığın sağlanmasının rekabet açısından önemli olduğunu belirtti. Kılıç, "Tüketicilerin bilgi edinme hakkının satıcılar tarafından ihlal edilmemesi gerekiyor. Televizyon, afiş ve internet gibi mecralar aracılığıyla yayımlanan reklamlarda, satışa sunulan ürünlerle ilgili stok sınırı varsa, bu bilginin açıkça belirtilmesi gerekmektedir." dedi.

Kılıç, e-ticaret firmalarının stok adedine ilişkin bilgileri net şekilde paylaşarak tüketicilere doğru bilgi sunması gerektiğini vurgulayarak, "Haksız rekabet ortamının oluşmaması için TOBB ve TESK gibi üst meslek örgütleri ile kamu işbirliğinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Dernek olarak tüketicilerimizin haklarını korumak ve daha adil bir ticaret ortamı oluşturmak adına atılacak adımların takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.