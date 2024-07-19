Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, adil ve rekabetçi bir iç piyasa ile istikrarlı bir iç ticaret ortamı oluşturmak ve tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla özellikle gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri gibi çeşitli sektörlerde yoğun denetim faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, motorlu kara taşıtları piyasasındaki arz ve talep dengesizlikleri sonucu ikinci el otomobil satışlarında yaşanan fiyat artışlarıyla stokçuluk ve sıfır taşıta erişim sıkıntılarını ortadan kaldırmak amacıyla alınan makroekonomik tedbirlerin yanında ihtiyaç duyulan düzenlemelerin Bakanlık tarafından gecikmeksizin hayata geçirildiği ifade edildi.

Motorlu kara taşıtları piyasasında ortaya çıkan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesini temin etmek üzere "6 ay-6 bin kilometre" düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında bugüne kadar yaklaşık 52 milyon lira, son 1 yılda otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere yaklaşık 17 milyon lira idari para cezası uygulandığı belirtildi. Açıklamada, motosikletlerin de aynı düzenlemelerin kapsamına alındığı belirtildi.

İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına kısıtlama getirildiği anımsatılan açıklamada, "Söz konusu düzenlemeye aykırı hareket edenlere Ticaret Bakanlığı tarafından son 1 yılda yaklaşık 90 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Emlak sektörüne 121 milyon lira idari para cezası uygulandı!

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"İlk tescil motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili bayilerin, tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtlarına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunması yasaklanmıştır. Söz konusu düzenlemeye aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen yetkili bayilere stokçuluk kapsamında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle uygulamanın yürürlüğe girmesinden itibaren yaklaşık 294 milyon lira, son 1 yılda ise yaklaşık 219 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Bu bayilerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilerek, bu işletmelerin 1 yıl süreyle ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal etmeleri engellenmiştir."

Ceza üst sınırı 12 milyon TL'ye yükseltildi

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak iç piyasamızı bozucu eylem ve fiillerle birlikte vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, bu noktalarda mağduriyet doğurabilecek her türlü girişime karşı yaptığımız çalışmalar neticesinde bugüne kadar başta gıda sektörü olmak üzere fahiş fiyat artışlarından dolayı 286 milyon lira, 294 milyon lirası stokçuluk faaliyetleri olmak üzere otomotiv sektörüne 457 milyon lira, emlak sektörüne 121 milyon lira, kuyum sektörüne 25 milyon lira olmak üzere toplamda yaklaşık 889 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır."

29 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren "Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile fahiş fiyat ve stokçuluk fiillerine karşı cezaların artırıldığı açıklandı. Fahiş fiyat fiiline karşı idari para cezası üst sınırı 1 milyon TL'ye, stokçuluk fiiline karşı ise 12 milyon TL'ye yükseltilmiştir. Ayrıca, bir takvim yılı içinde en az 3 kez stokçuluk yaptığı tespit edilen iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılması mümkün hale getirilmiştir.

Denetimlerin 81 ilde kesintisiz devam edeceği ve manipülatif, bilinçli fahiş fiyat artışlarının vatandaşları etkilemesinin önüne geçileceği vurgulandı. Açıklamada, "Bu hassasiyetlerimiz ve önceliklerimiz doğrultusunda, Ticaret Bakanlığı olarak ilave tedbirlerin gerektiğinde tereddüt edilmeden hayata geçirileceği" belirtildi.