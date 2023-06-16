Vahdet AYAZ, (DHA)- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gün oturumlarının ardından basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin gelen soruya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi işaret ederek, “Türkiye'den gelen mesaj da İsveç'in geçen yıl Madrid'de yapılan anlaşmanın uygulanması konusunda ilerleme kaydettiği yönünde olmuştur” yanıtını verdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gün oturumlarının ardından basın toplantısı düzenledi. İsveç’in NATO üyeliği hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Stoltenberg, yapılan görüşmelerle birlikte gidişatın olumlu olduğunu belirterek, “Geçen yıl kurduğumuz Daimi Ortak Mekanizma'nın Ankara'daki önemli bir toplantısını gerçekleştirdik. Toplantı, birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in tam üyeliği konusunda nasıl ilerleme kaydedebileceğimizi görmek üzere İsveç, Finlandiya, Türkiye ve NATO'yu bir araya getirme konusunda mutabık kaldığımız görüşmenin ardından gerçekleşti. Toplantı elbette kalan tüm sorunları çözmedi ancak yapıcı bir atmosferde gerçekleşti. Bazı ilerlemeler kaydedildiğini gördük. İsveç onaylanmaya hazır. Türkiye'den gelen mesaj da İsveç'in geçen yıl Madrid'de yapılan anlaşmanın uygulanması konusunda ilerleme kaydettiği yönünde olmuştur” dedi.

“İSVEÇ ÇOK DAHA İYİ BİR KONUMDA”

Finlandiya’nın üyeliğiyle birlikte İsveç’in çok daha iyi bir konumda olduğunu vurgulayan Stoltenberg, “İsveç'in halihazırda uzun bir yol kat ettiğini anlamalıyız. İsveç, başvurmadan önce olduğundan çok daha iyi bir konumda çünkü Madrid'deki zirvede tüm müttefikler tarafından davet edilerek davetli statüsü kazandılar. Davetli olarak NATO'nun askeri ve sivil yapılarına entegre oluyorlar. Ayrıca Finlandiya'nın da üye olmasıyla birlikte, İsveç'e NATO'nun tepki vermeyeceği herhangi bir saldırı olması kesinlikle düşünülemez” ifadelerini kullandı.

RUSYA, İRAN, ÇİN VE KUZEY KORE AÇIKLAMASI

Stoltenberg, Rusya’nın nükleer söylemini, Kuzey Kore, İran ve Çin’in de nükleer füze geliştirme programlarını sürdürdüğünü belirterek bunların NATO için büyük endişe kaynağı olduğunu vurguladı. Stoltenberg, “Rusya, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın bir parçası olarak pervasız nükleer söylemini sürdürdü. Yeni START anlaşmasının uygulanmasını askıya aldı. Belarus'a nükleer silah yerleştirme niyetini açıkladı. İran ve Kuzey Kore nükleer ve füze geliştirme programlarını sürdürmektedir. Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin birçok kararını açıkça ihlal ederek dün füze fırlatmasını da kınıyorum. Aynı zamanda Çin de hızlı ve şeffaf olmayan nükleer genişlemesini sürdürmektedir. Bu güçlükler NATO için büyük endişe kaynağıdır. Nükleer caydırıcılığımızı değişen güvenlik ortamına uyarlamaya devam ediyoruz” dedi.

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