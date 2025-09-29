Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İtalya dışında pozitif bir görünümle kapattı. Stoxx Europe 600 endeksi %0,18 artışla günü tamamladı. Almanya, İngiltere ve Fransa borsaları hafif yükseliş kaydederken, İtalya FTSE MIB 30 endeksi geriledi.
Avrupa borsalarının kapanış verileri
- Stoxx Europe 600: 555,53 puan, %0,18 artış
- FTSE 100 (İngiltere): 9.299,84 puan, %0,16 artış
- DAX 40 (Almanya): 23.745,06 puan, %0,02 artış
- CAC 40 (Fransa): 7.880,87 puan, %0,13 artış
- FTSE MIB 30 (İtalya): 42.554,4 puan, %0,22 düşüş
Euro bölgesi ekonomik göstergeleri
Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi Eylül ayında 0,2 puan artarak 95,5 seviyesine yükseldi. Bu artış, bölge ekonomisinde hafif iyimserliği gösteriyor.
Lufthansa’dan işten çıkarma planı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, 2030’a kadar idari kadrolardan 4 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Bu karar, yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından dikkatle takip ediliyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ