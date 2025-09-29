Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İtalya dışında pozitif bir görünümle kapattı. Stoxx Europe 600 endeksi %0,18 artışla günü tamamladı. Almanya, İngiltere ve Fransa borsaları hafif yükseliş kaydederken, İtalya FTSE MIB 30 endeksi geriledi.

Avrupa borsalarının kapanış verileri

Stoxx Europe 600 : 555,53 puan, %0,18 artış

: 555,53 puan, %0,18 artış FTSE 100 (İngiltere) : 9.299,84 puan, %0,16 artış

: 9.299,84 puan, %0,16 artış DAX 40 (Almanya) : 23.745,06 puan, %0,02 artış

: 23.745,06 puan, %0,02 artış CAC 40 (Fransa) : 7.880,87 puan, %0,13 artış

: 7.880,87 puan, %0,13 artış FTSE MIB 30 (İtalya): 42.554,4 puan, %0,22 düşüş

Euro bölgesi ekonomik göstergeleri

Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi Eylül ayında 0,2 puan artarak 95,5 seviyesine yükseldi. Bu artış, bölge ekonomisinde hafif iyimserliği gösteriyor.

Lufthansa’dan işten çıkarma planı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, 2030’a kadar idari kadrolardan 4 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Bu karar, yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından dikkatle takip ediliyor.