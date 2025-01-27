İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Strahinja Pavlovic, ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmasına rağmen, takımında kalma isteğini vurguladı. Parma'ya karşı oynanan maçın ardından açıklamalar yapan 23 yaşındaki Sırp stoper, geleceği hakkında medyada çıkan söylentilere son verdi.

"Milan'da kalmak istiyorum"

Milan'ın Parma’yı 3-2 yendiği maçta 90 dakika sahada kalan Pavlovic, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Medyada birçok söylenti var. Ama ben buradayım ve Milan'da kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Genç savunma oyuncusu, son haftalarda fazla forma şansı bulamamış olsa da Milan'da kalma arzusunu dile getirdi.

Teknik direktör Conceicao'dan destek

Milan Teknik Direktörü Sergio Conceicao da Pavlovic hakkında olumlu bir yorumda bulunarak, "Pavlovic haftalar boyunca iyi çalıştı ve çok istekli olduğu görülüyordu. Bu ruha sahip oyuncuları seviyorum." dedi. Pavlovic'in istekli ve çalışkan yapısının takıma katkı sağladığını belirten Conceicao, oyuncusunun gelişiminden memnun.